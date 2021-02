Resident Evil Revelations 3 Outrage angeblich in Entwicklung

Laut Insider soll Capcom nicht nur am nächsten Haupteintrag Resident Evil 8 oder gar einem vollwertigen Remake von Resident Evil 4 arbeiten, nein. Zudem soll sich noch ein RE-Titel in Entwicklung befinden und zwar ein Nachfolger zu Resident Evil Revelations 2.

Aber bekommt das beliebte Spin-off, das uns unter anderem eine Geschichte rund um Barry Burton erleben lässt, wirklich ein Sequel? Wir sehen uns die Sachlage an und schauen, wie wahrscheinlich „Resident Evil Revelations 3“ ist.

Spekulationen um Resident Evil Revelations 3

Die Gerüchte kommen einmal mehr vom vermeintlichen Capcom-Insider Dusk Golem alias AestheticGamer und ja, er lag in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal richtig mit seinen Informationen, die er vorab in Erfahrung bringen konnte. Aber wird es auch bei Revelations 3 der Fall sein?

Das Spiel mit dem Namen „Resident Evil Outrage“ (Arbeitstitel) soll zum Release so etwas wie ein „Resident Evil Revelations 3“ werden und es soll in etwa ein Jahr nach „Resident Evil 8 Village“ erscheinen. Der finale Name soll jedoch eher „Resident Evil Outrage“ lauten. Es könnte demnach ein weiteres, reguläres Spin-off zum Franchise werden.

Das erscheint nachvollziehbar, da Capcom offensichtlich an einem jährlichen Veröffentlichungsplan der „Resident Evil“-Marke festhält. Das ist schon seit 2019 im Gespräch und hat sich schließlich bewahrheitet. Zur besseren Visualisierung:

In 2019 erschien Resident Evil 2

In 2020 erschien Resident Evil 3

In 2021 erscheint Resident Evil 8

In 2022 folgt dann Resident Evil Revelations 3?

Der RE-Leaker meint, dass Revelations 3 in die Nintendo-Fußstapfen des ersten Teils tritt und deshalb erst einmal für die Nintendo Switch erscheint. Später könnten andere Plattformen folgen.

Resident Evil Revelations erschien zuerst für den Nitnendo 3DS (2012) und es wäre demnach eine logische Überlegung, dass Revelations 3 für die Nintendo Switch erscheint. Wie lange und wie exklusiv, bleibt offen. Die Rede ist aber von einer zeitlichen Exklusivität.

Zudem werde das spiel in der RE Engine produziert (wie alle neuen RE-Spiele) und da enden die Insider-Infos auch schon.

Resident Evil 4: Easter Egg nach 12 Jahren entdeckt

Wie denkbar ist Resident Evil Revelations 3?

Die Revelations-Spin-offs konnten ihrer Zeit die Charaktere in den Fokus rücken, die in den Hintergrund geraten waren. So durften wir endlich wieder mit Jill Valentine, Claire Redfield oder Barry Burton spielen. Als Charakter-Spin-offs durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung, die beliebten Figuren hier weiter auszubauen und mehr von ihnen zu zeigen. So sind Jill und Claire zum Beispiel absolute Fanfavoriten.

Aber wie wahrscheinlich es ist und ob ein 3. Teil wirklich nachkommt, lässt sich aufgrund dieser Prämisse nur schwer einordnen. Zumal wir heutzutage wieder viel mehr RE-Content haben als noch in 2012, als wir Jill und Co. schmerzlich vermissen mussten.

Es würde aber durchaus in den Content-Plan von Capcom passen, Resident Evil neuartig zu pushen mit einem jährlichen Release. Und an Charakteren mangelt es auf dem Papier auch nicht. Obendrein hatte Revelations 2 eher ein offenes Ende, wo man beispielsweise ansetzen könnte. Denkbar ist es also definitiv.

Wo bleibt Resident Evil: Code Veronic X Remake?

Nicht zuletzt würden sich sicherlich alle Fans darüber freuen, mehr über ihre liebsten RE-Charaktere in Erfahrung zu bringen, während so ein Spin-off immer eine gute Möglichkeit ist, neue Settings auszuprobieren oder einfach mal etwas Neues zu wagen.

Aber wäre es nicht klüger, ein anderes „Spin-off“ neu aufzulegen und zwar „Resident Evil: Code Veronica X“? Das Spiel, das sich die Fans viel lieber als Remake wünschen, da es für viele als eigentlicher 3. Hauptteil angesehen wird? Die Gerüchte, die von Dusk Golem in die Welt gesetzt werden, machen dahingehend eher keinen Sinn, dass ein Remake von „Resident Evil 4“ aktuell immer unwahrscheinlicher wird. Denn mit „Resident Evil 8“ erhalten wir schließlich so etwas wie einen geistigen Nachfolger zum 4. Teil. Aber auch diese Gerüchte halten sich wacker.

Resident Evil 4 Remake soll Grundstory erweitern

So oder so kann ein RE4 Remake oder ein Revelations 3 demnach trotzdem kommen. Auf dem Papier ist alles möglich zu diesem Zeitpunkt. Aber bis es von Capcom keine offiziellen Infos zum weiteren Verlauf des Franchises gibt, sollten wir die Gerichte der Gerüchteküche vorsichtig abschmecken und nicht in blinden Hype verfallen.

Wir dürfen gespannt sein, was Resident Evil für Fans und Neueinsteiger in den nächsten Jahren zu bieten hat. Alle neuen Infos zum Thema erhaltet ihr zeitnahe auf PlayCentral.de.