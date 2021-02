Resident Evil 8 Village: Entwickler bestätigen Einfluss von Resident Evil 4

Lange Zeit haben wir es vermutet und angenommen, doch nun wissen wir es offiziell. Resident Evil 8 Village wurde tatsächlich stark von Resident Evil 4 beeinflusst. Capcom hat dies nun bestätigt und es gibt einige Zusammenhänge, die im Rahmen dieser Meldung erklärt werden.

Resident Evil 8 Village: Was bedeutet die streng geheime Nachricht?

Resident Evil 8 als geistiger Nachfolger von Resident Evil 4

Im Rahmen des PlayStation Official Magazines erklärt Produzent Peter Fabiano, dass RE8 weitestgehend von RE4 inspiriert wurde. Es sei immerhin eines der erfolgreichsten Titel des Franchises.

„Ihr werdet erkennen, dass wir eine Menge Inspiration durch Resident Evil 4 erhielten. Das Team hat viel Anstrengung da hinein gelegt, ein authentisches Gefühl zu erschaffen. Es gibt unzählige Überraschungen, denen ihr begegnen werdet und Spieler werden einen Balanceakt aus Kampf, Erkundung und Puzzlelösung vorfinden.“

Die offensichtlichsten Parallelen sind allem voran das alte Dorf, das ein eigenständiger Charakter darstellt und einen so hohen Stellenwert im Spiel besitzt, dass es sogar in den Namen des Spiels aufgenommen wurde. Zudem wird als zentraler Plot die Tochter eines Charakters entführt. Dieses Mal ist es zwar nicht die Tochter des Präsidenten, aber die Prämisse ist gleich.

Resident Evil-Monster passen ins Universum

Weiter spricht Fabiano über die verschiedenen Monster im Spiel wie die bluttrinkenden Damen im Schloss Dimitrescu. Er möchte nicht sagen, dass es sich hierbei um Vampire handelt, aber er räumt ein, dass sich alles um sie herum ein wenig übernatürlich anfühle:

„Wir möchten nicht zu viel spoilern. Aber was ich sagen kann, dass die Kreaturen alle in den Kontext der Resident Evil-Welt passen.“

Er versichert, dass die Monster ins Universum von Resident Evil passen würden. Was schließlich bedeutet, dass es keine Vampire im klassischen Vampire sein dürften. Womöglich verbauen sie eine Erklärung für die Fähigkeiten der Vampirdamen und womöglich steckt sogar Umbrella oder ein anderer nachvollziehbarer Hintergrund dahinter. Wer weiß.

„Wir möchten euch versichern, dass sich Resident Evil Village in die Welt und Geschichte der Serie eingliedert.“

Abschließend erklärt er noch, wie es zu dem Konzept von Village kam. Und zwar sei dies so ziemlich genau am Ende von Resident Evil 7 entstanden. Das Team sei am Ende mit Ethan Winters sehr verbunden gewesen, weshalb sie seinen Story-Arc unbedingt ausbauen wollten. Das hätte ihnen schließlich geholfen, ihre Vision im Fokus zu behalten und das beste Horrorspiel zu erschaffen, das es aktuell gibt.

„Resident Evil 8 Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Ihr könnt es schon jetzt vorbestellen: