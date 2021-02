Resident Evil 8 Village: Was bedeutet die streng geheime Nachricht?

Capcom sorgt derzeit für Furore bei den „Resident Evil“-Fans, die vor Begeisterung hinsichtlich der großen Vampirlady aus Resident Evil 8 kaum noch schlafen können! Ok, ganz so schlimm ist es nicht. Aber zugegeben, Lady Dimitrescu ist ein überaus spannender Charakter.

Aber wer ist Lady Dimitrescu? Etwa ein neuer Tyrant à la Mr. X und Nemesis? Wir haben hier alle aktuellen Fakten für euch zusammengetragen:

Resident Evil 8-Endgegner: Wer ist Lady Dimitrescu? Wurde sie von Umbrella geschaffen?

Resident Evil 8 erhält neuen, kryptischen Teaser

Auf dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel geht es nun in die nächste Runde. Capcom hat eine Nachricht mit der Fangemeinde geteilt, die recht verschlüsselt daherkommt.

Es handelt sich um eine „streng vertrauliche Nachricht“, Absender unbekannt. Diese unbekannte Person hat ein paar Ereignisse festgehalten und somit für eine unbekannte Instanz dokumentiert. Hier seht ihr die Nachricht:

Was steht in der geheimen Nachricht?

Einiges ist ausgeschrieben, anderes ist geschwärzt, sodass wir nur Teile der Nachricht lesen können. Es handelt sich um ein Schriftstück zu RE-VIII, also „Resident Evil 8 Village“.

Im Detail handelt es sich um ein Field-Log, also einem Feldlogbuch, auf dem Ereignisse festgehalten werden, die vor Ort passiert sind.

Im Schriftstück wird jemand innerhalb einer streng geheimen Örtlichkeit überwacht. Es ist die Rede von Spuren und Blut auf der Route. Zudem seien Körper über den Boden geschliffen worden.

So weit, so kryptisch.

Was bedeutet die geheime Nachricht?

Die Fans sind jedoch auf Zack und haben bereits die ersten Parallelen gefunden, um die Nachricht nahezu vollständig zu entschlüsseln.

In der Collector’s Edition des Spiels gibt es eine Karte, auf der eine bestimmte Location abgedruckt ist. Twitter-User naven0m nimmt deshalb an, dass die erste Zeile Folgendes aussagt:

„Bericht vom Beneviento House“, also dem Haus Beneviento.

Der erste Buchstabe auf der Nachricht scheint tatsächlich ein großes B zu sein. Der zweite Part soll sich auf das Dorf beziehen. Mit der Überwachung soll also das sogenannte „Village“ gemeint sein.

Beim letzten Absatz handelt es sich um folgenden Satz, der mit dem gestrichenen Wort „Castle“ vollständig erscheint:

„Starte nun mit der Aufzeichnung der Burg-Insassen und den Aktivitäten.“

Mit dem letzten Teil sind also die Ereignisse in „Burg“ Dimitrescu gemeint, die mit der großen Vampirdame und ihren Töchtern sowie deren Gefangene zu tun haben.

Wer hat die Nachricht geschrieben?

Nun wird spekuliert, wer solch eine Nachricht überhaupt verfassen könnte. Natürlich könnte es eine vollkommen unbekannte Person sein. Aber es ist ebenso möglich, dass sie von einer bekannten Person stammt.

Wir wissen bereits, dass Chris Redfield in RE8 mitspielt und seine Motive sind bis jetzt immer noch vollkommen unbekannt.

Ob er diese Nachricht verfasst hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Chris nicht mehr derselbe wie zuvor ist. Capcom hat bereits angedeutet, dass es rund um den Charakter einen großen Twist geben wird.

Wir wissen aber auch, dass er in Resident Evil 7 für Neo-Umbrella gearbeitet hat. Solch einen Bericht für eine neue Umbrella-Organisation anzufertigen, erscheint durchaus nachvollziehbar, die womöglich alle Aktivitäten rund um Ethan Winters überwachen, auf die sie via Chris Redfield schließlich bereits in RE7 gestoßen sind.