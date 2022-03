„Resident Evil“ erscheint als Netflix-Serie mit richtigen Schauspieler*innen und jetzt gibt es endlich einen Starttermin für die Verfilmung. Wir wissen aber nicht nur, wann es endlich los geht, sondern bekommen auch noch drei frische Poster serviert, die die Vorfreude anheizen, aber leider wenig verraten.

Netflix-Verfilmung: Resident Evil-Serie hat einen Starttermin

Resident Evil und kein Ende: Im Moment herrschen gute Zeiten für Resident Evil-Fans. Es gibt nicht nur stetig neue Spiele, sondern auch eine ganze Menge an Verfilmungen. Da wäre zum Beispiel der Kinofilm Resident Evil: Welcome to Racoon City und die animierte Netflix-Miniserie Resident Evil: Infinite Darkness, aber das war noch nicht alles. Eine Live-Action-Serie mit echten Schauspieler*innen befindet sich ebenfalls in Arbeit.

Resident Evil: Erste Besetzung zur Netflix-Serie steht fest, Albert Wesker ist dabei

Starttermin der Netflixserie steht: Die Serie heißt allem Anschein nach schlicht und ergreifend „Resident Evil“, ohne Zusatz. Auf Twitter hat Netflix jetzt drei Poster zur neuen Realfilm-Adaption veröffentlicht, die nebenbei auch das Startdatum verraten: Am 14. Juli geht die „Resident Evil“-Serie auf Netflix an den Start.

Hier könnt ihr euch die drei sehr schlicht in viel gelb gehaltenen Plakate zur Netflix-Serie „Resident Evil“ ansehen:

Evil has Evolved.



Gibt es auch neue Infos? Abgesehen vom Starttermin geben die drei Poster zur „Resident Evil“-Serie von Netflix leider wenig her. Allerdings versieht der Twitter-Account das Ganze mit der Tagline „Evil has Evolved“, was aber angesichts der unterschiedlichen Viren und den durch sie hervorgerufenen Mutationen auch keine Überraschung darstellt.

Was ist Joy? Die prominent platzierte Pille mit der Aufschrift „Joy“ lässt aber natürlich aufhorchen. Bisher taucht ein Medikament namens Joy wohl nur in einem Skript-Entwurf auf, bei dem allerdings unklar ist, wie viel davon tatsächlich in der fertigen Serie wieder zu finden sein wird. Im Resident Evil-Wiki auf Fandom findet sich zumindest die Erklärung, dass es sich bei Joy um ein Antidepressivum handelt, das die Umbrella Corporation entwickelt.

