Resident Evil: Neuer Live-Action-Film befindet sich wohl in der Produktion 

Darunter befinden sich beispielsweise Leon S. Kennedy oder Jill Valentine . Der Kino-Start ist am 7. Juli 2023 in Japan. Wann der Film bei uns laufen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sobald wir hierzu etwas erfahren, lassen wir es euch wissen.

Worum könnte es in dem Film gehen? Es gab bereits ein Spiel für die Nintendo Wii aus dem Jahr 2007, das den gleichen Namen trug. Dadurch liegt die Vermutung nahe, dass das Spiel und der Film in Verbindung stehen.

Das Produktionsteam war unter anderem für den „Resident Evil“-Film zuständig, der bereits in Sudbury abgedreht wurde. Das Geld ist für einen neuen Film namens The Umbrella Chronicles bestimmt, der wohl ebenfalls in der Stadt gedreht werden soll.

Sony scheint am mittlerweile achten Live-Action-Film zu „Resident Evil“ zu arbeiten. Das Unternehmen hat den Drehstart bislang noch nicht offiziell bestätigt, doch die Stadt Sudbury, in der auch schon Resident Evil: Welcome to Raccoon City gedreht wurde, hat einen Hinweis zu den Dreharbeiten gegeben.

