Resident Evil wird zum kooperativen Survival-Brettspiel

Steamforged Games bastelt an einer lizenzierten Brettspielumsetzung zu „Resident Evil“, also dem allersten Ableger der Horrorreihe. Wenn ihr in „das Anwesen zurückkehren und den Horror noch einmal erleben möchtet“, könnt ihr nun dazu beitragen, dass diese Idee zur Realität wird.

Denn bei „Resident Evil The Board Game“ handelt es sich um ein Kickstarter-Projekt. Heißt, es wird nur produziert, wenn genügend Stimmen teilnehmen. Ansonsten würde sich die Produktion des Produkts nicht lohnen für die Hersteller. Das Gute daran ist jedoch, dass es immer mehr Belohnungen gibt, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Es könnte also sein, dass ihr mehr bekommt, als ihr es vielleicht erwartet beim Supporten.

Schaut also gerne einmal auf Kickstarter vorbei und seht euch das Brettspiel an. Hier gelangt ihr direkt zur Kampagne. Ihr habt noch 14 Tage Zeit und dann endet das Angebot auch schon (am 11. November).

Was bietet Resident Evil The Board Game?

Das Brettspiel basiert auf dem Remake von „Resident Evil“ aus dem Jahre 2002. Es ist im Kern ein kooperatives Survival-Horrorspiel für ein bis vier Spieler*innen (Alter: 14+).

Wir werden also zum S.T.A.R.S.-Mitglied und schlüpfen in die Rollen von Jill Valentine und ihren Gefährten, die den Horror im Spencer-Anwesen überleben und der Wahrheit hinter dem Vorfall mit dem T-Virus-Ausbruch auf den Grund gehen müssen. Eine Partie dauert rund 90 bis 120 Minuten.

Unterwegs trefft ihr auf Monstrositäten, entdeckt Geheimnisse und erkundet das Anwesen. Doch auch die bewährten Puzzle aus dem Spiel sind mit von der Partie, die jede Spielrunde auf einzigartige Weise verändern.

Aber was wäre ein Resident Evil ohne Ressourcenmanagement? Ressourcen spielen auch hier eine Rolle und so könnt ihr zum Beispiel Magazine und Patronen finden, während ihr entscheidet, einen Kampf aufzunehmen oder lieber zu fliehen.

Witzigerweise kommen sogar NPCs wie Brad Vickers im Spiel vor, die ihr auf Nebenmissionen schicken könnt. Und dann wären da noch die todbringenden Bosse wie Lisa Trevor oder der T-002 Tyrant. Steamforged hat also an alles gedacht.

Ab einem Wert von 85 Euro bekommt ihr Zugriff auf das vollständige Brettspiel samt exklusiver Box Art. Im Spiel enthalten sind dann:

4 Spieler-Charaktere

28 Feinde

250+ Karten

100+ Token

11 Zifferblätter

6 Würfel

Regelwerk

Szenariobuch

+ die zusätzlichen Goals

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine lustige Angelegenheit, zumal die Macher scheinbar die wichtigsten Elemente aus „Resident Evil“ einfangen konnten. Und da es sich um ein Koopspiel handelt, spielt ihr ausnahmsweise mal nicht gegen eure Freunde oder die Familie. Ihr müsst zusammen um das Überleben kämpfen. Eine willkommene Abwechslung? Das gab es übrigens schon einmal in ähnlicher Form zum 2. und 3. Teil:

Resident Evil 2: Brettspiel über Kickstarter incoming