In Resident Evil 8 Village sorgt neben Lady Dimitrescu insbesondere die mysteriöse Mutter Miranda für etliche Fragen. Ein erstes Bild zeigt nun, mit wem wir es dabei zu tun haben und es deutet an: Es scheint viel Übernatürliches am Werk zu sein.

Ein erster Blick auf die göttliche Mutter Miranda

Mutter Miranda wird eine große Rolle in „Resident Evil 8“ einnehmen, dabei ist noch so gut wie gar nichts zu der mysteriösen Person bekannt. In einer Szene führt Lady Dimitrescu ein Telefonat mit ihr und Dorfbewohner rufen ihren Namen in einer Art von Zeremonie.

Laut Capcom wird Mutter Miranda von den Dorfbewohnern verehrt. Das zeigt auch ein kürzlich präsentiertes, erstes Bild von ihr. Es handelt sich nämlich um ein Porträt, das von ihr gemalt wurde. Es verleiht ihr einen gewissen göttlichen Charakter und dient den Dorfbewohnern anscheinend zur Verehrung.

© Capcom

Doch warum wird sie so dermaßen verehrt, sodass sogar Lady Dimitrescu großen Respekt vor ihr hat? Mutter Miranda scheint übernatürliche Kräfte zu besitzen, die ihr einen gewissen Götterstatus unter den Dorfbewohnern verleihen. Was im Detail dahintersteckt, werden wir dann wohl im Spiel selbst erfahren.

Wie Director Morimasa Sato verrät, trägt sie den Beinamen „Mutter“ aus religiösen Gründen. Mehr wollte er zu Mutter Miranda nicht verraten. Nur das: Sie und die innere Seite ihres Charakters sind „extrem wichtige Faktoren im Spiel“.

Artwork zeigt ihre Maske im Detail

PlayCentral hatte bereits über ein Artwork berichtet, dass eine mysteriöse Person mit Maske darstellt. Und wie vermutet, handelt es sich dabei wirklich um Mutter Miranda. Dasselbe Motiv gibt es nun in einer anderen Komposition zu sehen. Das Bild zeigt dadurch mehr Details von Mutter Mirandas unheilverkündender Maske.

© Capcom

Krähen als Symbol: Deutlich zu sehen sind die Verzierungen, sowie der Kranz und der Schnabel. Außerdem habt ihr sicher die schwarzen Federn in der oberen Bildhälfte gesehen. Die Maske ist einem Krähenschnabel nachempfunden und dient als ein Symbol für Horror. Krähen seien das Hauptmotiv für Mutter Mirandas Aussehen und für „Village“ als Ganzes.