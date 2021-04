Ratchet & Clank: Rift Apart zeigt sich im PS5-Gameplay als Next-Gen-Vorzeigetitel

Zur späten Stunde bot uns eine State of Play-Ausgabe brandneues Gameplay zum kommenden PS5-Blockbuster Ratchet & Clank: Rift Apart. Die rund 15 Minuten lange Präsentation zeigte nicht nur Ratchet und die neue Lombax-Widerstandskämpferin Rivet in Aktion, sondern verdeutlichte außerdem, wie sehr das Spiel von der PS5-Technik profitiert.

Ratchet & Clank: Rift Apart – PS5-Gameplay zeigt, wie sehr das Abenteuer von der Next-Gen-Konsole profitiert

Entwickler Insomniac Games hat Ratchet & Clank: Rift Apart vom Anfang an für die PS5 konzipiert und daher nutzt das Action-Abenteuer gekonnt die Features der Next-Gen-Konsole. In der Gameplay-Präsentation wurde das verdeutlicht:

Blitzschnelle Ladezeiten: Kernelement des „Rift Apart“-Gameplays sind die Dimensionssprünge . Durch Risse im Raum-Zeit-Kontinuum können Ratchet und Rivet blitzschnell in andere Dimensionen springen. Dank PS5-SSD funktioniert der Übergang vollkommen nahtlos! Die neue Spielwelt ist sofort geladen und ihr könnt ohne jegliche Unterbrechungen zocken.

Kernelement des „Rift Apart“-Gameplays sind die . Durch Risse im Raum-Zeit-Kontinuum können Ratchet und Rivet blitzschnell in andere Dimensionen springen. Dank funktioniert der Übergang vollkommen nahtlos! Die neue Spielwelt ist sofort geladen und ihr könnt ohne jegliche Unterbrechungen zocken. Fabelhafte Optik: Laut eigenen Angaben der Entwickler ist „Rift Apart“ das grafisch bisher aufwendigste und schönste Spiel von Insomniac Games. Kein Wunder: Raytracing-Technologie und 4K-Grafik lassen die Welten in einem wahnsinnig tollen Glanz erstrahlen. Außerdem sind die Areale durch die starke Rechenpower der Konsole geradezu vollgepackt mit Leben und Action.

Laut eigenen Angaben der Entwickler ist „Rift Apart“ das grafisch bisher aufwendigste und schönste Spiel von Insomniac Games. Kein Wunder: und lassen die Welten in einem wahnsinnig tollen Glanz erstrahlen. Außerdem sind die Areale durch die starke Rechenpower der Konsole geradezu vollgepackt mit Leben und Action. Haptisches Feedback: Wie in der Gameplay-Präsentation verdeutlicht wird, werdet ihr durch das haptische Feedback des Controllers jedes Projektil und noch mehr direkt in den Händen spüren.

Wie in der Gameplay-Präsentation verdeutlicht wird, werdet ihr durch das haptische Feedback des Controllers jedes Projektil und noch mehr direkt in den Händen spüren. Adaptive Trigger: Viele Waffen werden mehrere Schussmodi bieten. Seid ihr mit einem Blaster ausgerüstet, könnt ihr quasi einzelne Schüsse abfeuern, wenn ihr die Schultertaste nur ein bisschen runterdrückt. Drückt ihr aber komplett durch, dann ballert die Waffe im Schnellfeuermodus . Andere Waffen bieten wiederum unterschiedliche Features dank der adaptiven Trigger.

Viele Waffen werden mehrere Schussmodi bieten. Seid ihr mit einem Blaster ausgerüstet, könnt ihr quasi abfeuern, wenn ihr die Schultertaste nur ein bisschen runterdrückt. Drückt ihr aber komplett durch, dann ballert die Waffe im . Andere Waffen bieten wiederum unterschiedliche Features dank der adaptiven Trigger. 3D-Sound: Der 3D-Sound wird ebenfalls genutzt und soll, die Welten noch immersiver erscheinen lassen.

Ratchet & Clank: Rift Apart beeindruckt im PS5-Gameplay durch die wahnsinnig gut umgesetzten Next-Gen-Features. © Sony Interactive Entertainment

Was wurde in der State of Play noch zum Spiel gezeigt?

Einerseits werden einige alte Planeten in vollkommen neuem Glanz zurückkehren, andererseits bietet „Rift Apart“ aber außerdem ganz neue Areale. So streift Ratchet zu Beginn der Präsentation in einer von Bösewicht Dr. Nefarious kontrollierten Metropole herum. Alte Planeten sollen dank Raytracing und fortgeschrittener Technik (fast) nicht wiederzuerkennen sein.

Ihr werdet Rivet in ihren eigenem Story-Strang spielen, der sich von Ratchets Sicht auf die Handlung sehr unterscheidet. Beide erleben unterschiedliche Geschichten, solange sie getrennt durchs Omniversum springen.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Jetzt vorbestellen und Pre-Order-Boni abstauben, Digital Deluxe Edition vorgestellt

Es wird wieder ein riesiges Arsenal an Waffen geben – jede abgedrehter als die andere. Diesmal könnt ihr die Ausrüstung bei einer Roboterdame kaufen. Ratchet und Rivet werden dabei ihre eigene Auswahl an Schießeisen und Aktionen besitzen.

Der kleine Roboter Clank darf wieder zeigen, was er in der Birne hat und wird in eigenen Bereichen spielbar sein, die sich vermutlich durch einen hohen Rätsel-Fokus auszeichnen.

Außerdem neu:

Erstmals in der Reihe gibt es einen Fotomodus

Arenakämpfe

Auswahl an unterschiedlichen, neuen Rüstungen

Die State of Play mit dem neuen Ratchet & Clank-Gameplay könnt ihr euch hier ansehen: