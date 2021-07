Ratchet & Clank: Lombax-Action auch auf Netflix streamen

Vor einem knappen Monat feierten der freche Lombax Ratchet und sein kleiner Roboterkollege Clank ihr Debüt auf Sonys PlayStation 5 in Ratchet & Clank: Rift Apart. Gehört ihr zu den wenigen Glücklichen, die eine der heiß begehrten Konsolen ergattern konnten, seid bereits wild durch die Dimensionen gewandelt und wollt nun weitere Abenteuer mit dem dynamischen Duo erleben?

Oder wollt ihr euch die Wartezeit verkürzen, bis endlich eine PlayStation 5 ihren Weg in euren Haushalt findet und ihr „Ratchet & Clank: Rift Apart“ aus nächster Nähe selbst erleben könnt? Wir haben in jedem Fall gute Nachrichten für euch!

Ratchet & Clank machen den Streaming-Service Netflix unsicher

Und unsere frohe Kunde ist nicht nur für jeden verfügbar, sondern mit 8 bis 18 Euro pro Monat auch deutlich günstiger als die 500 Euro für eine Konsole aus dem Hause Sony. Zwar sind Pelzknäuel Ratchet und sein metallischer Kumpel normalerweise vor allem im Videospielkosmos unterwegs, im Jahr 2016 schafften sie es aber auch auf die Kinoleinwand. Die filmische Umsetzung findet ihr jetzt auf Netflix.

Storytechnisch ist der Film von „Ratchet & Clank“ sicherlich genauso abgedreht wie ihr neuester Videospiel-Auftritt „Rift Apart“. Protagonist Ratchet trifft dort nämlich erstmals auf seinen drolligen Roboterfreund Clank. Gemeinsam stellt sich das ungleiche Team Chairman Drek und den Blarg in den Weg, die die Solana-Galaxie in Schutt und Asche verwandeln wollen. Das können die beiden natürlich nicht einfach hinnehmen!

Der Film erzählt zwar eine eigenständige Geschichte und benötigt kein Vorwissen, Fans der Reihe werden trotzdem auf ihre Kosten kommen. Einige Elemente aus den Videospielen finden nämlich auch ihren Weg in den Film, wie beispielsweise die Galactic Rangers oder Doktor Nefarious, der auch in Rift Apart für ordentlich Chaos sorgte.

Wenn ihr euch noch zwei Tage gedulden könnt und kein Fan des Streaming-Services mit dem roten N seid, könnt ihr euch den „Ratchet & Clank“-Film auch auf Amazon Prime zu Gemüte führen. Wenn ihr schon eine PlayStation 5 besitzt, aber noch unsicher seid, ob „Ratchet & Clank: Rift Apart“ euch begeistern kann, findet ihr hier unseren Test zum Weltraum-Abenteuer.