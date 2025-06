Ranking der 3D-Super-Mario-Spiele – Welches ist das beste Mario-Abenteuer?

Super Mario hat sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Klassiker in der Videospielwelt entwickelt. Seit seinem ersten Auftritt in Donkey Kong im Jahr 1981 hat er viele Abenteuer erlebt. Besonders die 3D-Ableger der Super Mario-Reihe haben dabei für Aufsehen gesorgt. Hier ist unser Ranking der 3D-Super-Mario-Spiele, vom schlechtesten bis zum besten.

Super Mario Galaxy 2

Was macht Super Mario Galaxy 2 weniger innovativ? Super Mario Galaxy 2, das 2010 für die Wii erschien, bietet im Vergleich zu seinem Vorgänger wenig Neues. Ursprünglich als Update geplant, wurde es schließlich zu einem eigenständigen Spiel. Die grundlegenden Mechaniken des Plattformens auf verschiedenen 3D-Planetenclustern bleiben erhalten. Spieler müssen weiterhin Power-Sterne sammeln und den Sternen-Zeiger nutzen, um Sternenteile zu schießen. Neu ist das Reiten auf Yoshi und der Einsatz von Yoshis Zunge, um Feinde zu treffen oder Power-Ups zu erhalten.

Obwohl Super Mario Galaxy 2 in Sachen Innovation innerhalb der 3D-Mario-Reihe wenig Neues bietet, bleibt es dennoch ein spielenswertes Abenteuer. Es rangiert aufgrund des fehlenden Innovationsgehalts jedoch am niedrigsten im Vergleich zu anderen Mario-Spielen, die ein ganzheitlich neues Erlebnis boten.

Super Mario Sunshine

Wie hat Super Mario Sunshine das Franchise erweitert? Super Mario Sunshine für den Nintendo GameCube brachte eine frische Neuerung in die Welt von Mario: das F.L.U.D.D.-System. Mit diesem Gerät reinigt Mario die Insel Delfino von toxischem Schleim. F.L.U.D.D. ermöglicht es Mario zudem, zu schweben, Feinde anzugreifen und Schalter zu aktivieren. Die Spieler müssen Shine-Sprites sammeln, um im Spiel voranzukommen.

Ein oft übersehener Aspekt von Super Mario Sunshine sind die neuen Charaktere, die in das Franchise eingeführt wurden, wie beispielsweise Petey Piranha und Shadow Mario. Durch die Einführung des F.L.U.D.D.-Mechanismus wurde der Weg für weitere Experimente mit den Spielmechaniken von Mario geebnet.

Super Mario Galaxy

Warum war Super Mario Galaxy so bahnbrechend? Super Mario Galaxy versetzte Mario erstmals in eine Weltraumumgebung, nachdem Peach von Bowser entführt wurde. Der zentrale Hub des Spiels ist das Kometen-Observatorium, das Mario durch die verschiedenen Galaxien des Spiels bringt. Gravitationskräfte spielen eine zentrale Rolle und ermöglichen es Mario, von einem Himmelskörper zum anderen zu springen.

Mit dem Debüt auf der Wii führte Super Mario Galaxy den Sternen-Zeiger ein, der es ermöglicht, Sternenteile zu sammeln und Feinde anzugreifen. Das Spiel führte auch Rosalina ein, die Mutter der Lumas, die später in anderen Nintendo-Franchises auftauchen sollte.

Super Mario Odyssey

Was macht Super Mario Odyssey einzigartig? Super Mario Odyssey bringt eine neue Dimension der Kreativität mit Cappy, Marios lebendigem Hut, der neue Plattformmechaniken und Angriffsmöglichkeiten bietet. Am bemerkenswertesten ist die Fähigkeit, andere Charaktere kurzzeitig zu übernehmen, was viele lustige und einzigartige Spielerfahrungen ermöglicht.

Super Mario Odyssey zollt der antiken griechischen Odyssee Tribut, indem es Mario auf eine Reise schickt, um Prinzessin Peach aus Bowsers Klauen zu retten. Spieler müssen Power-Monde sammeln, um Marios Schiff, die Odyssey, zu betreiben und neue Welten zu erkunden.

Super Mario 64

Warum ist Super Mario 64 das beste 3D-Mario-Spiel? Super Mario 64 war eines der ersten Spiele, das die Idee von „Welten innerhalb einer Welt“ einführte. Mario muss Power-Sterne sammeln, die in den Gemälden im Schloss von Prinzessin Peach versteckt sind. Diese Welten sind ikonisch und haben den Grundstein für alle nachfolgenden 3D-Mario-Spiele gelegt.

Obwohl das Spiel für seine schwierigen Kamerawinkel kritisiert wird, war Super Mario 64 ein Meilenstein für die Gaming-Welt. Es hat die Grundlage für alle zukünftigen 3D-Mario-Titel geschaffen und bleibt das beste Spiel der Reihe.

