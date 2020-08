TeamKill Media entwickelt und vermarktet ein neues Horrorspiel, das euch auf den Sony-Konsolen begrüßen wird. Die Info zu Quantum Error gibt es zwar nicht erst seit gestern, aber während der Gamescom 2020 wurde ein neuer Trailer zum Horror-Shooter gezeigt, der es wahrlich in sich hat.

Den offiziellen Trailer zum Sci-Fi-Horror von der Gamescom könnt ihr euch hier ansehen:

Der Teaser-Trailer zeigt eine Sci-Fi-Umgebung, die schaurig schön an Dead Space erinnert. Es wird wohl nicht umsonst als Cosmic-Horror-FPS seitens der Entwickler betitelt. Im Gameplay-Trailer erhalten wir noch ein paar weitere Eindrücke zum Spiel.

Quantum Error: Story und Charaktere

Worum geht es in Quantum Error? Alles handelt auf einer Forschungsstation, der Monad Facility im Jahre 2109, die von einer unbekannte Entität angegriffen wird. Der Komplex geht daraufhin in Flammen auf, weshalb ein Lock-down stattfindet und das Garboa Fire Department in San Francisco, Kalifornien herbeigerufen wird.

Die Spieler schlüpfen in die Haut von Captain Jacob Thomas, der mit seinem Partner Shane Costa, ebenfalls Feuerwehrmann, zum Einsatzort geschickt wird. Ihr müsst so viele Leben retten, wie es geht. Bevor der Komplex abbrennt. Das ist eure Mission.

Doch wie wir es von einem Sci-Fi-Shooter mit Horroraspekten erwarten, ist nicht alles, wie es scheint. Der Trailer deutet auf ein mysteriöses Artefakt, das wohl einiges und vor allem die Menschen verändert hat.

Was bietet das Gameplay? Im Kern ist „Quantum Error“ wohl ein regulärer Ego-Shooter. Allerdings wirft das Setting uns in eine Atmosphäre, die ein wenig an Horror-Shooter wie DOOM 3 erinnert. Alles ist dunkel, der Spieler bekommt eine Taschenlampe an die Hand und wenn es zum Schusswechsel kommt, hält eine Axt, ein Sturmgewehr, eine Schrotflinte oder Schlagkräftigeres her.

Spielerisch gibt es ein paar Gadgets, die der Charakterisierung von Captain Jacob Thomas entsprechen. Er ist immerhin ein Feuerwehrmann und so hat er beispielsweise einen passenden Feuerlöscher, Türöffner oder eine Atemschutzmaske parat.

In der Dunkelheit warten schließlich Feinde, die an Zombies erinnern, und weitere Monstrositäten. Es sind wohl unter anderem Menschen, die auf einer Quantenebene vom Artefakt verändert wurden. Rund 6 Minuten Gameplay seht ihr hier im Video:

Erst PS5, dann PS4?

Der neue Horror-Shooter „Quantum Error“ wird für die Next-Gen-Konsole PS5 startklar gemacht. Tatsächlich liegt hier laut Entwickler sogar der Fokus drauf. Das Spiel soll erst soll erst später in Hinsicht auf PS4-Version angepasst werden. Sie meinen:

„Der Fokus liegt eindeutig auf der PS5. Wir passen alles dahingehend an. Die größeren Optimierungen für die PS4 werden wir erst vornehmen, wenn das Spiel kurz vor der Fertigstellung steht.“

Das liegt wohl daran, dass die Entwickler sicherstellen möchten, dass die neuen Features des DualSense-Controllers zum Einsatz kommen. Zum Beispiel das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Wir sind gespannt, wie sie die neuen Möglichkeiten der PS5 ausschöpfen werden. Der Release-Termin steht noch nicht fest.