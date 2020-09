PS5-Zubehör hat vielleicht das Release-Datum der Konsole verraten

Wir alle warten gespannt auf die Bekanntgabe zu Preise und Launch-Datum der PlayStation 5. Im japanischen Amazon könnte das Rätsel um Letzteres nun möglicherweise gelöst worden sein, denn dort wurde das PS5-Zubehör mit einem Release-Termin ausgestattet.

Amazon leakt Release-Termin der PS5-Gadgets

Wie Twitter-User Renka_schedule postet, hat Amazon Japan nicht nur das Zubehör der PS5, bestehend aus Kamera, Ladestation, Headset und Fernbedienung gelistet, sondern dazu gleich das Veröffentlichungsdatum.

Laut dem angegebenen Datum, sollen die ergänzenden Gadgets am Freitag, den 20. November 2020 erscheinen. Für die gelistet PlayStation 5 ist dieser Termin jedoch nicht angegeben.

Mit diesem Datum würde die PS5 somit 10 Tage nach der Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen, deren Release-Datum am 10. November 2020 nun feststeht. In der aktuellen Konsolen-Generation erschien die Microsoft-Konsole Xbox One dagegen 7 Tage nach Sonys PS4.

Wie immer gilt bei derartigen Leaks, dass man sie mit Vorsicht genießen sollte. Immerhin hat sich Sony bis dato weder zu Datum noch Preis der kommen Next-Gen-Konsole offiziell geäußert. Vielleicht handelt es sich nur um einen Systemfehler oder einen passend wirkenden Platzhalter. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden.