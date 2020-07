PS5 und Xbox Series X: Entwickler spricht Warnung aus

Die PS5 und Xbox Series X sind echte High-end-Maschinen. Die Technik der PS5 und die Grafik-Power der Xbox Series X stellen einen gewaltigen Sprung zur vorherigen Konsolengeneration dar.

PS5 & Xbox Series X: Beide Cover Arts im direkten Vergleich

PS5 und Xbox Series X noch am Anfang

Und dennoch gibt es ein paar Dinge, die jeder beim Kauf einer neuen Konsole beachten sollte.

Zum einen geht es um die Erwartungshaltung an die neuen Konsolen. Denn ja, sie beinhalten beide eine gewaltige, technische Kraft im Vergleich zur auslaufenden Konsolengeneration. Doch diese wird nicht in der anfänglichen Zeit ersichtlich sein. Wie hardwarestark die kleinen NASA-Konsolen wirklich sind, wird sich erst im Laufe ihrer Lebensspannen offenbaren. Wir müssen ihnen also ein wenig Zeit einräumen, damit sich ihr vollständiges Potenzial entfalten kann.

Insbesondere im ersten Jahr des Releases ist es wichtig, dass sich die Erwartungshaltung im Rahmen hält.

Aber warum können die Konsolen nicht sofort alles geben? Das liegt primär an der Umgewöhnung der Entwickler und Studios. Die Entwicklungsprozesse müssen im Laufe der Zeit angepasst werden. Das ist zumeist ein langsamer Umstieg. Hier geschieht nichts von heute auf morgen.

Am Ende bedeutet das nicht, dass die neuen Games für die PS5 und Xbox Series X nicht trotzdem direkt besser aussehen als auf der PS4 und Xbox One. Aber der Sprung wird sich erst mal in Maßen halten.

Das Problem mit dem Festplattenspeicher

Zum anderen gibt es da noch ein weiteres Problem, bei dem wir nicht sofort Abhilfe erwarten dürfen. Videospiele sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden, was den benötigten Festplattenspeicher betrifft. Die Datengröße schoss ab einem gewissen Punkt ins Unermessliche. Heute ist es keine Seltenheit, dass Spiele wie Red Dead Redemption 2 bis zu 100 Gigabyte auf der Festplatte einnehmen. Aber wird sich das mit der Next-Gen ändern?

Ryan Shah, CEO und führender Programmierer bei Kitatus and Friends, sprach sich diesbezüglich nun gegenüber Wccftech aus.

Ein gutes Beispiel sei aktuell Call of Duty: Warzone. Die Leute seien erbost über die aktuelle Spielgröße und sprechen ihren Unmut gegenüber Activision aus:

„Ich denke, wir haben nun Technologien in der Unreal Engine 5, die uns erlauben, die ursprünglichen Quellnetze zu verwenden – mit den ursprünglichen Quelltexturen und so weiter. Die Dateigrößen der Spiele müssen wie Raketen in die Höhe schießen. Das wird eine einzigartige Reihe an Herausforderungen darstellen.“

Die Größe der Spiele könnte also nochmals ansteigen. Doch auf der anderen Seite gibt es auch stimmen, die behaupten, dass die Spielgrößen durch die neuen Technologien geschrumpft werden könnten.

Ob das am Ende in der Praxis eintrifft, ist fraglich. Wir sollten erst einmal nicht davon ausgehen, dass die neuen und schnellen SSD-Platten etwas in dieser Richtung bewirken. Aber womöglich wird es auf lange Sicht Lösungen für die ausartenden Größen geben.