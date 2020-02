Ende des Jahres läutet auch Microsoft die nächste Konsolengeneration ein. Die Xbox Series X, so der Name der Next-Gen-Konsole, tritt die Nachfolge der Xbox One an. Wir liefern euch alle Infos zur neuen Konsole.

Ende 2019 ließ Microsoft endlich die Katze aus dem Sack und kündigte die hauseigene Next-Gen-Konsole mit dem Namen Xbox Series X an. Der Namenszusatz steht dabei aber nur für die Modellversion, der offizielle Name lautet einfach nur Xbox.

Series X steht dabei lediglich für das Modell, Microsoft stellt sich damit variabel auf, um für mögliche Hardware-Revisionen wie zuletzt bei der Xbox One X oder Xbox 360 Slim gewappnet zu sein.

Wie sieht die Xbox Series X aus?

Die neue Konsole unterscheidet sich optisch stark von den vorangegangenen Modellen der Redmonder, einzig und alleine die matt-schwarze Farbe scheint beibehalten worden zu sein. Im Vergleich zur Xbox One und ihren Vorgängern entschied sich Microsoft offenbar für eine Tower-Form, wie man sie aus dem PC-Segment kennt.

Die exakte Größe ist derzeit nicht bekannt, die Bilder deuten allerdings darauf hin, dass die Dimensionen der Konsole größer ausfallen dürften, als die der Xbox One. Das liegt vermutlich vor allem am verbesserten Luftfluss und der leistungsfähigeren Technik, die mehr Platz benötigt.

Die Analyse des Trailers lässt Rückschlüsse auf die Größe der Konsole zu, findige Fans gehen derzeit davon aus, dass die Xbox Series X etwa 31 Zentimeter hoch und 16 Zentimeter breit sein könnte.

Über welche Anschlüsse verfügt die Konsole?

Genaue Details zu den Anschlüssen der Konsole sucht ihr derzeit vergebens. An der Vorderseite findet sich neben dem Power-Button lediglich der Slot für das Laufwerk und ein USB-Port. Deutlich interessanter ist da schon die Rückseite.

Laut Brad Sams von Thurrot verfügt die Xbox Series X auf der Hinterseite über zwei USB-A-Anschlüsse, Ethernet, einen einzigen HDMI-Anschluss, einen optischen Audioausgang und einen Stromanschluss. Offizielle Angaben und Bilder fehlen allerdings derzeit noch.

Xbox Series X: Nur ein HDMI-Port: Sind das die Anschlüsse der neuen Microsoft-Konsole?

Welche Hardware nutzt die Xbox Series X?

Auch konkrete Details zur verbauten Hardware sind derzeit noch Mangelware. Allerdings hat AMD die technischen Daten beider Next-Gen-Konsolen geleakt, ob diese der Wahrheit entsprechen, ist allerdings unklar.

Demnach setzt die Xbox Series X auf folgende Hardware:

AMD-Prozessor mit acht Zen 2-Kernen (16 Threads)

GPU mit 56 Compute Units @ 1,675 GHz (12 Teraflops)

GDDR6-Arbeitsspeicher (560 GByte/s)

Das entspricht in etwa der Hardware, die in der PlayStation 5 verbaut sein könnte. Laut Microsoft kann die Konsole eine Bildrate von 120 FPS bei wiedergegebenem UHD halten. Auch das Abspielen von UHD-Inhalten in 8K soll möglich sein.

In einem Interview mit Giant Bomb verriet Phil Spencer, dass man sich vor allem auf zwei Dinge konzentrieren will: Die Framerate und Ladezeiten. Letztere will man durch dein Einsatz einer schnellen NVMe SSD-Festplatte deutlich verkürzen. Auch DirectX Raytracing soll unterstützt werden.