Zwar ist es bislang nicht sicher, ob diese Nachricht bei Vorbestellungen künftig angezeigt wird, dennoch scheint es so, dass Vorbestellungen bald möglich sein werden. Allzu unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, dass Sony die PS5 zum Start so gleichmäßig wie möglich verteilen möchte. Schon bei früheren Konsolenstarts wurde diese Praxis angewendet, da zum Ende dieses Jahres mit einer sehr hohen Nachfrage zu rechnen sein wird und die Konsolen aufgrund der begrenzten Menge nicht zu deutlich höheren Preisen von Privatversionen verkauft werden sollen. Doch ob auch Einzelhändler wie Amazon und Co. diesem Beispiel folgen werden, erscheint eher unwahrscheinlich.

BELIEBTE NEWS

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?

MediaMarkt: 3 Spiele für 47,77€ – egal ob Switch, PS4, PC oder Xbox!

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Twitch: Die erfolgreichsten Streamer der Welt – Top 10 im Juli 2020

Ghost of Tsushima: Wie viel Spielzeit bietet das PS4-Exclusive?

PS5: Vorbestellungen auf eine Person begrenzt?

Welches ist das beste Assassin’s Creed? Das ist eure Antwort!

Astro’s Playroom auf jeder PS5 vorinstalliert wegen DualSense-Controller

Ghost of Tsushima: Unsere Profi-Tipps für den erfolgreichen Kampf

Cheats für GTA 5: Alle Codes für Unsterblichkeit, Waffen und Fahrzeuge

TRENDS

Cyberpunk 2077 Rollenspiel

The Last of Us 2 Action-Adventure

Resident Evil 3 Survival-Horror

Final Fantasy 7 Remake Action-RPG

Pokémon Schwert und Schild Rollenspiel

Zelda: Breath of the Wild 2 Rollenspiel

GTA 6 Open-World-Action