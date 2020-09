PS5: Die PS4-Community bleibt Sony noch 3 bis 4 Jahre lang „unglaublich wichtig“

Jim Ryan, seines Zeichens President and CEO von Sony Interactive Entertainment, hat in einem ausführlichen Interview auf dem PlayStation Blog über die PS5, kommende Spiele und die PS4-Community gesprochen. Wir fassen für euch im Folgenden Beitrag die wichtigsten Fakten des Gesprächs zusammen.

Die PS5 erscheint hierzulande am 19. November 2020 in zwei unterschiedlichen Versionen: Die PlayStation 5 Digital Edition wird 399,99 Euro kosten, während die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk für 499,99 Euro erworben werden kann. Vorbestellungen sind seit dem 17. September möglich, allerdings ist die Next-Gen-Konsole von Sony derzeit bei allen Händlern ausverkauft. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

In einem Interview mit der Wahsington Post erklärte Ryan, dass zum Launch der PS5 mehr Konsolen zur Verfügung stehen werden, als es im Jahr 2013 bei der PS4 der Fall war. Bislang ist aber unklar, wann eine 2. Welle der Vorbestellungen über uns hereinbrechen wird.

Launch-Titel und weitere PS5-Spiele

Im Rahmen des PS5 Showcase hat Sony einen kleinen Einblick in die neuen Spiele gegeben, die für die PlayStation 5 erscheinen werden. Dazu gehören die folgenden Games:

PlayStation 5 Launch Day-Games von SIE Worldwide Studios

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5

(Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5 Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

(Bluepoint Games / Japan Studio) Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

(Lucid Games / XDEV) Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (Insomniac Games)

: Miles Morales (Insomniac Games) Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games)

Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Exklusiv-Titel erscheinen auch für PS4

Da die PS4-Community zu unterschiedlichen Zeiten auf die PS5 umsteigen wird, hat Sony beschlossen, dass ihre exklusiven Titel auch auf der PS4 erscheinen werden. Bereits bestätigte Spiele sind Marvels Spider-Man: Miles Morales, „Sackboy A Big Adventure“ und Horizon Forbidden West.

„Während diese drei Spiele entwickelt wurden, um auf PS5 seine einzigartigen Funktionen der nächsten Generation wie die Ultrahochgeschwindigkeits-SSD und den DualSense Wireless-Controller zu nutzen, können PS4-Besitzer diese Erfahrungen auch beim Launch genießen.“

Die digitalen PS4-Versionen von den zuvor aufgezählten Spielen erhalten ein kostenloses Upgrade für beide PS5-Konsolen, während die PS4-Disc-Versionen dieser Spiele ein kostenloses Upgrade für PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk enthalten.

In dem Gespräch mit der Washington Post betonte Ryan außerdem, dass die PS4-Community weitere drei bis vier Jahre sehr wichtig für Sony sein werde. Entsprechend dürfen Spieler also noch einige Jahre mit der Untersützung ihrer Plattform rechnen. Überhaupt sollen 99 Prozent der PS4-Titel auch auf der PS5 gespielt werden können.

Zusätzlich betonte der CEO, dass man auch weiterhin Interesse daran habe, Spiele für den PC zu portieren, wie es zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn der Fall war. Der Konsolen-Exklusivtitel ist am 7. August 2020 für den PC erschienen.

Spezielles Angebot für PS Plus-Mitglieder

Besitzer der PS5, die zeitgleich PS Plus-Mitglied sind, dürfen sich über ein spezielles neues Angebot für PlayStation 5 freuen. Dabei handelt es sich um eine kuratierte Bibliothek von PS4-Spielen, die diese Generation definiert haben.

Dort seht ihr Spiele wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und viele mehr. Die PS Plus-Sammlung ist ein zusätzlicher Vorteil zu den bestehenden PS4-Vorteilen, die PS Plus-Mitglieder für einen einzigen Abonnementpreis erhalten.

Diese PS5-Zubehör könnt ihr ab sofort vorbestellen

DualSense Wireless Controller (allein)

Pulse 3D-Wireless-Headset – mit 3D-Audiounterstützung und zwei geräuschunterdrückenden Mikrofonen

HD-Kamera – mit zwei 1080p-Objektiven, mit denen sich Spieler zusammen mit ihren epischen Gameplay-Momenten zeigen können

Medienfernbedienung – zum einfachen Navigieren in Filmen und Streaming-Diensten

DualSense-Ladestation – zum bequemen Laden von zwei drahtlosen DualSense Wireless-Controllern

