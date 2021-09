PS5: Gerüchte über Hitzeprobleme des neuen Modells sind wohl inkorrekt

Bereits seit geraumer Zeit ist eine neue Version der Playstation 5 im Umlauf, in welche teilweise andere Hardware verbaut wurde. Dieses Modell wurde von einigen Influencern natürlich sofort genaustens unter die Lupe genommen und dabei stellte ein Youtuber fest, dass die neue PS5 ein großes Überhitzungsproblem habe. Eine Aussage, die sich nun als inkorrekt herausgestellt hat.

Neue Spiele 2021: Games-Release für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch & PC

PS5: Doch kein Überhitzungsproblem?

Es ist nun bereits einige Wochen her, seit das neue Modell der PS5 in Japan und Australien aufgetaucht ist und natürlich gab es bereits eine Vielzahl an Tests, die sich mehr oder weniger genau mit der neuen Hardware beschäftigt haben.

Besonderes Aufsehen erregte ein Video von dem Youtuber Austin Evans, der festgestellt haben möchte, dass die neue PS5 einen kleineren Kühlkörper hat und daher deutlich heißer wird. Jetzt haben sich die Profis des Youtube-Kanals Hardware Busters der Sache angenommen und geben allgemeine Entwarnung.

Denn anscheinend handelte es sich bei der Überprüfung durch Evans um eine sehr oberflächliche Analyse, wie der Test der Experten nun gezeigt hat.

So würde die neue PS5 zwar tatsächlich an den Lüftungsschächten heißer werden als es bei dem Modell zuvor der Fall gewesen ist, doch die gemessenen Werte liegen nicht nur im absoluten Normalbereich, sie haben sogar einen positiven Nebeneffekt. Denn dadurch bleibt es in der Konsole selbst, dort wo es ankommt, deutlich kühler als noch zuvor.

PS5: Hitzeentwicklung im grünen Bereich

Grundsätzlich unterscheiden sich die beiden Modelle der PS5 tatsächlich nur in dem verbauten Kühlkörper, der kleiner aber auch deutlich effizienter ausfällt. Die bessere Ableitung der Wärme sorgt zwar für ein paar Grad mehr an den Lüftern, schließlich muss die Wärme ja irgendwo hin, doch das Gerät selbst sei bestens gekühlt.

Laut den Profis von Hardware Busters sei es nach dem Test offensichtlich, dass der Kühlkörper in der neuen PS5 besser funktioniert als das Vorgängermodell. Er sei zwar kleiner und wiege knapp 300 Gramm weniger, aber dafür sei er auch effizienter. Entsprechend wurde im neuen Modell bei der Temperatur der CPU elf Grad weniger gemessen.

PS5: Neues Modell CFI-1100 im Vergleich mit der originalen Konsole CFI-1000

Wirklich relevant dürften diese Ergebnisse für Besitzer*innen einer Playstation 5 aber eh nicht sein, da bereits der zuvor verbaute Kühlkörper einen guten Job geleistet hat. Sony sollte dürfte mit dem neuen Modell jedoch ein paar Münzen sparen und ihre aktuelle Konsole noch ein wenig profitabler machen. Wer die PS5 nicht aufschraubt, bekommt davon aber wahrscheinlich nichts mit.