PS5: Neues Modell mit Hitzeproblem im Umlauf, das fatal werden könnte

Fast ein Jahr nach der Veröffentlichung ist die PlayStation 5 weiterhin ständig ausverkauft und Sony kommt bei der Produktion nicht hinterher. Um dem etwas beizukommen, wird es bald ein neues Modell der PS5 geben, das aber nicht nur Positives mit sich bringt.

Was ist bisher zum neuen PS5-Modell bekannt?

Bereits letzte Woche gab es Hinweise darauf, dass ein neues Modell mit der Nummer CFI-1102A gesichtet wurde. Dabei handelt es sich um eine erneuerte PlayStation 5 mit Laufwerk. Ähnlich dazu ist noch eine digitale PS5 mit der Nummer CFI-1100B01 im Umlauf.

Einfachere Montage: Bisher wurde dazu bekannt, dass die neuere PS5 mit einem veränderten Standfuß kommt. So soll die Schraube mit der Hand angezogen werden können. Zuvor musste ein Schraubenzieher oder ein Münzstück verwendet werden, um alles festzuzurren. Die neue Schraube wird eine andere Oberfläche haben, die einfacher mit den Fingern greifbar ist.

Zudem soll das Modell etwas leichter werden. Alle bisherigen Infos zum neuen Modell lest ihr hier:

PS5: Neues Modell CFI-1102A heimlich im Umlauf – was ist neu?

Kleinerer Heatsink ist leichter, aber auch schlechter

Bisher konnte aber noch nicht ins Innere geschaut werden, um herauszufinden, was genau geändert wurde. Das änderte sich jetzt, nachdem der YouTuber Austin Evans an das neue Modell gelangt ist:

Das Fazit des YouTubers, der die Konsole aus Japan erhalten hat, ist sehr vernichtend. Demnach ist das neue Modell schlechter als das vorherige, was vor allem am Kühlkörper (Heatsink) liegt.

Der Grund: Im bisherigen Modell befindet sich im Inneren der Konsole ein großer Kühlkörper, der die Wärme von der Platine ableiten soll. Dieser wurde für das neue Modell deutlich verkleinert. Damit ist die Leistung des Heatsinks eingeschränkt, was sich in ersten Wärmebildern von Evans zeigt.

Demnach wird die neue PS5 knapp drei bis vier Grad wärmer als das alte Modell. Wie sich das in ein paar Jahren auf die Leistung auswirkt, muss sich noch zeigen, aber der Unterschied ist enorm. Im direkten Vergleich ist erkennbar, wie viel kleiner der Kühlkörper eigentlich ist:

Links die neue PS5 und rechts das alte Modell. Der Unterschied ist klar zu erkennen. ©YouTube: Austin Evans

Wer profitiert von dem neuen Modell? In erster Linie ist die Hardware-Revision für Sony, um an Produktionskosten zu sparen. Kleine Änderungen, wie der Standfuß sind nicht wirklich der Rede wert. Aber beim Blick auf den Kühlkörper zeigt sich, dass dort massig Material eingespart wird. Ob sich das in einigen Jahren bei den Kunden durch massive Ausfälle von Komponenten rächen wird, muss sich erst zeigen.

Deshalb scheint jetzt der beste Zeitpunkt zu sein, um eine PlayStation 5 zu kaufen, wenn ihr das schlechtere Modell vermeiden wollt. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass das neue Modell bereits in Europa und damit im deutschsprachigem Raum im Umlauf ist. Kauft ihr also jetzt eine PS5, dann könnt ihr euch sicher sein noch das alte etwas schwerere, dafür aber auch besser gekühlte Modell zu erhalten.

Falls ihr derzeit auf der Suche nach einer PlayStation 5 seid, hilft euch PlayCentral dabei. In unserer Händlerauflistung findet ihr stets aktuelle Hinweise darauf, ob und wann ein Verkauf wieder stattfindet. Gerade in den letzten Tagen sind wieder vermehrt Konsolen in den Verkauf gegangen.