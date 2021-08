PS5: Neues Modell CFI-1102A heimlich im Umlauf – was ist neu?

Wie es scheint, gibt es ein neues Modell der PlayStation 5, das still und heimlich den Weg in Verkauf fand. Nachdem im letzten Monat bereits inoffiziell über solch ein Modell spekuliert wurde, konnte das neue PS5-Modell nun erstmals in freier Wildbahn gesichtet werden.

Um welches Modell geht es? Es handelte sich laut Spekulationen um das Modell mit der Nummer CFI-1100B01. Es sollte ein Update zur digitalen PS5 werden. Doch so kam es am Ende nicht. Viel mehr wurde nun eine PS5 in der Disc-Version mit der Modellnummer CFI-1102A gesichtet – und zwar in Australien. Ob die digitale PS5-Version ein Update erhält und wie das ausfällt, ist weiterhin unklar.

PS5: Einfachere Montage

Was ist neu bei der PS5? Auf den ersten Blick nicht viel. Lediglich die Anbringung des Standfußes wurde leicht verändert. Die Schraube kann nun mit der Hand zugezogen werden, um den Standfuß an die PS5 anzubringen. Zuvor benötigte man einen Schraubenzieher, um die Schraube festzuziehen. Nun wurde die Oberfläche leicht angepasst, dass wir einfach unsere Finger benutzen können.

Ob das neue Modell nun wirklich leichter ist, ist noch unklar. Aber wir nehmen an, dass es noch weitere Änderungen geben könnte. Ansonsten hätte es wohl kaum für eine Versionsnummer ausgereicht. Und dennoch handelt es sich wohl nur Kleinigkeiten, da größere Änderungen sicher kommuniziert worden wären.

Bislang gibt es das neue Modell nur in Australien zu kaufen (via Press Start), wann und ob im Rest der Welt die CFI-1102A aufploppen wird, bleibt abzuwarten.

In unserem Liveticker zur PS5 erfahrt ihr alle Infos zur Verfügbarkeit der Konsole. Schaut regelmäßig vorbei, um kein Update zu verpassen und schnellstmöglich informiert zu sein, wenn die PS5 wieder zum Verkauf angeboten wird.