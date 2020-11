PS5 – Neues Feature verändert kompletten Zockeralltag

Die PS5 birgt unzählige neue Features, die die PlayStation-Fangemeinde in die nächste Generation des Konsolen-Gamings entführen soll. Angefangen beim neuen PS5 Control Center mit den Aktivitäten-Cards über die High-Speed-SSD für schnellere Ladezeiten bis hin zum immersiven DualSense-Controler. Die Konsole wartet mit einigen Upgrades auf.

Sony gibt also alles, um all den spielenden Menschen da draußen eine Basis für die bestmögliche Erfahrung in den nächsten Jahren zu bieten. Und hier kommt es auf die Details an, die das Konsolenpaket abrunden.

PS5-Faceplates: Wer andere Farben will, schaut jetzt doch in die Röhre

Noch mehr Zeit sparen auf der PS5

Insbesondere die Zeitersparnis wird auf der PS5 ein großes Thema sein. Unzählige Male mussten zum Beispiel Spiele neu geladen werden und die Logos flatterten ein ums andere Mal über den Bildschirm. Doch nun gibt es die neue Möglichkeit, die Logos der Entwickler und Publisher zu überspringen, nachdem sie einmal durchgelaufen sind, beziehungsweise werden sie dann nicht mehr angezeigt.

Das ist dann ein Dauerzustand sozusagen. Die Neuerung gilt wohl sogar noch nach dem Löschen des Speicherstands des entsprechenden Spiels. Wie und ob die Logos reaktiviert werden können, ist aktuell noch nicht bekannt.

So oder so sollte diese Neuerung alle Spieler erfreuen, die von der schnelleren Ladezeit vom Start der Konsole bis zum Reinspringen ins Spiel in dieser Hinsicht profitieren. Es ist ein Schritt auf einer langen Liste, die Konsole für die nächste Generation salonfähig zu machen.

