PS5 bei MediaMarkt & Saturn: „Derzeit sind bis auf weiteres keine neuen Vorbestellungen möglich“

Ende Januar 2021 ist die versprochene vierte Verkaufswelle der PS5 bei Händlern wie Otto, Saturn, MediaMarkt, Amazon und Co. noch immer nicht so wirklich in Sicht. Zwar gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Spekulationen rund um eine große Lieferung an Händler, doch diese Kontingente werden anscheinend fast ausschließlich für offene Bestellungen aus dem Vorjahr verwendet. Vorbesteller, die bis jetzt nicht beliefert wurden, haben während der letzten Tage in großer Zahl Versandbestätigungen erhalten.

MediaMarkt/Saturn: Derzeit sind keine neuen Bestellungen möglich

Aber wann kann die PS5 wieder regulär bestellt werden? Wir haben MediaMarkt/Saturn um eine Stellungnahme bezüglich der aktuellen PS5-Verfügbarkeit gebeten. Eine Sprecherin von MediaMarkt und Saturn hat uns daraufhin die folgende Antwort zukommen lassen:

„Die PlayStation5 wurde durch unsere Kunden im Zuge der Vorbestell-Wellen im vergangenen Jahr stark nachgefragt. Mit dem Verkaufsstart der neuen Konsole am 19. November 2020 haben wir sukzessive mit der Auslieferung, ausschließlich an die Vorbesteller, begonnen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage konnten wir einigen Kunden die bestellte Konsole leider nicht mehr im vergangenen Jahr liefern. Aktuell erhalten wir weitere Kontingente der PS5, welche wir ausschließlich an ausstehende Vorbestellungen versenden. Sobald sich die Bestellung im Versand zu unseren Kunden befindet, erhalten diese umgehend eine entsprechende Information. Derzeit sind bis auf weiteres keine neuen Vorbestellungen bei MediaMarkt und Saturn möglich. Für künftige Vorbestellmöglichkeiten der PS5 stehen wir mit dem Hersteller in einem engen Austausch. Sobald es hier neue Informationen gibt, informieren wir unsere Kunden umgehend.“

Zwar erhält das Unternehmen aktuell weitere Kontingente der Konsole, doch auch diese werden ausschließlich dazu genutzt, um Vorbesteller zu bedienen. Befinden sich die Konsolen im Versand, werden die Kunden darüber informiert. Tatsächlich berichten seit der letzten Woche immer mehr Kunden von einer Versandbestätigung.

Weitere Bestellungen sind bei MediaMarkt und Saturn bis auf weiteres nicht möglich. Es ist also davon auszugehen, dass sämtliche Lagerstände und Lieferungen darüber hinaus für offene Bestellungen genutzt werden. Wie lange es dauern wird, ehe die PlayStation 5 bei MediaMarkt und Saturn wieder regulär bestellt werden kann, konnte man uns hingegen nicht beantworten. Man stehe aber in engem Austausch mit Sony. Neue Information werde man umgehend mit den Kunden teilen.

Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr als Vorbesteller einer der früheren Verkaufswellen bei Saturn oder MediaMarkt mittlerweile eine Versandbenachrichtigung erhalten? Wenn ja, dann schreibt uns unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare.

