PS5: Geht das Januar 2021-Kontingent neuer Konsolen komplett an Vorbesteller?

Das Vorbestellchaos rund um die PS5 im letzten Jahr entwickelt sich 2021 zu einem wahren Glückspiel, bei dem Kunden und Spieler eine Menge Geduld an den Tag legen müssen. Zunächst sollte noch im vergangenen Jahr neues Kontingent der PlayStation 5 in den verschiedenen Onlineshops angeboten werden.

Werden im Januar 2021 nur Vorbesteller versorgt?

Offizielle Aussagen zur 4. Verkaufswelle seitens Sony oder der Händler gab es zum Jahresende nicht. Schließlich begann das neue Jahr und es kamen immer mehr Gerüchte über eine große Lieferung neuer Konsolen auf, die auch in Deutschland die Händler erreichen sollte. Spekuliert wurde, dass die PS5 in der vorletzten Januarwoche (18. bis 22. Januar) wieder bestellbar sein würde, während die Händler in der letzten Januarwoche (25. bis 29. Januar) ihre Lagerbestände auffrischen können. Der Versand würde entsprechend Anfang Februar 2021 stattfinden. Offizielle Infos oder genaue Zahlen gibt es dazu jedoch bis heute nicht, weshalb es sich dabei lediglich um Spekulationen und Prognosen von Insisdern handelt.

Stand jetzt wissen wir, dass zahlreiche Vorbesteller bei Saturn, Otto sowie weiteren Onlineshops eine Versandbestätigung erhalten haben, zum Teil sogar bereits ihre Konsole. Das ist zwar eine gute Nachricht, allerdings zeichnet sich gleichzeitig auch ein weniger schönes Bild ab.

Viele Händler haben ihre PS5-Kontingente bereits ausgeliefert

Offenbar haben zwar viele deutscher Händler eine Lieferung an PS5-Konsolen erhalten, doch fließt dieses wohl in sehr großen Teilen in noch offene Bestellungen aus dem vergangenen Jahr. Euronics hat auf Twitter bereits vor kurzem mitgeteilt, dass man derzeit nicht davon ausgehe, im Januar weitere PS5-Kontingente zu erhalten. Dementsprechend sind die Lagerbestände bei Euronics also bereits wieder aufgebraucht. Ob dies bei Amazon, Otto, Saturn und MediaMarkt ebenfalls der Fall ist, wissen wir aktuell nicht.

Hallo, wir gehen aktuell nicht davon aus, dass wir im Januar weitere PS5-Kontingente erhalten. — EURONICS Deutschland (@EURONICS) January 22, 2021

Zwar vermeldet Otto, dass noch „eine kleine Menge der PS5-Konsolen“ erwartet wird. Aber der Onlinehändler hat in dem Zusammenhang weder bestätigt noch verneint, dass diese Lieferung nicht auch lediglich für Vorbesteller bestimmt ist. Mit ein wenig Glück könnten in der kommenden Woche aber wieder einige Konsolen zum Verkauf angeboten werden. Solltest es so sein, rechnet aber unbedingt mit einer sehr kleinen Menge bei einer gleichzeitig sehr hohen Nachfrage.