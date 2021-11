PS5 kaufen zu Weinachten 2021: Sony chartert Frachtflugzeuge, um Großbritannien zu beliefern

Selbst rund ein Jahr nach dem Release der neuen Sony-Konsole ist die Verfügbarkeit der PS5 noch immer so schlecht, dass die Webseiten großer Onlinehändler wie Amazon und Co. bei einem Verkauf, meist überschaubarer Kontingente, regelmäßig in die Knie gehen und Kunden Fehlermeldungen angezeigt werden.

In der nächsten Zeit dürfte sich die Lage noch einmal zuspitzen, da das Weihnachtsgeschäfts bevorsteht – entsprechend hoch dürfte die Nachfrage sein. Denn wer möchte nicht auch endlich seine eigene PS5 unter dem Weihnachtsbaum begrüßen?

Tipp: Damit ihr keinen PS5 Drop verpasst, informieren wir euch in unserem regelmäßigen PS5 Ticker über den aktuellen Stand der Verfügbarkeit und welcher Händler aktuell neue Kontingente der Sony-Konsole freigeschaltet hat.

Sony setzt bei der PS5 wieder auf Luftfracht

Das ist natürlich auch Sony bewusst, weshalb der Hersteller der PlayStation 5 die Konsole nun wieder verstärkt über den Luftweg nach Europa transportiert. Zwar sind die Kosten für solche speziellen Frachtflüge deutlich höher, als es über den Seeweg der Fall ist. Dafür dauert der Transport der Container von Asien bis nach Europa aber auch mindestens fünf bis sechs Wochen.

„Der weite Weg von Luftfracht wird häufig vermieden, da er teuer ist.“ „Aber Unternehmen können damit Lieferkettenprobleme überwinden oder die Nachfrage zu wichtigen Zeiten des Jahres decken, da Konsolen, in diesem Fall, viel schneller von den Fabriken in die Geschäfte gelangen.“ Videospiel-Experte Piers Harding-Rolls, Forschungsdirektor bei Ampere Analysis

Die Rettung des Weihnachtsgeschäfts? Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, habe Sony mehrere Flugzeuge gechartert, die bis zu 100 Tonnen transportieren können, um die PS5 nach Großbritannien zu bringen. Konkret ist die Rede von insgesamt drei Flugzeugen, von denen zwei in der vergangenen Woche am Montag und Dienstag in Heathrow gelandet sein sollen. Die dritte Boeing 747 soll letzten Freitag, 29. Oktober mit fast 50 Paletten PS5-Konsolen und Zubehör in London Heathrow angekommen sein.

Es seien zwölf Sattelschlepper benötigt worden, um die PS5 vom Flughafen zu den Verteilungszentren in ganz Großbritannien zu befördern – wobei nur vier der drei Meter breiten Paletten in jeden LKW passten.

Laut The Sun plant Sony bis Mitte November zwei weitere solche Frachtflüge zu nutzen, um weitere PS5-Konsolen nach Großbritannien zu transportieren.

Eine Quelle von Sony teilte The Sun mit: „Eine phänomenale Operation ist im Gange, um die britischen Regale mit PS5s für Weihnachten zu füllen.“ „Sony möchte die Fans nach einer Reihe von Problemen mit seinem neuen Kit einfach nur bei Laune halten, und dies ist eine beispiellose Luftbrücke“

Ob auch andere Länder durch Frachtflugzeuge mit frischen PS5-Konsolen beliefert werden, um das Weihnachtsfest zu retten, ist derzeit unklar. The Sun berichtet in dem Artikel ausschließlich über Großbritannien.

Microsoft plant wohl ähnliches Vorgehen

Doch offensichtlich ist Sony nicht der einzige Konsolenhersteller, der alles dafür tut, um möglichst viele Konsolen nach Europa zu transportieren. Konkurrent Microsoft kämpft bei der Xbox Series X mit ganz ähnlichen Problemen. Schließlich stehen beide Konsolen bei einem Großteil der Spieler*innen zu Weihnachten ganz oben auf der Wunschliste.

Wie es heißt, habe Microsoft einen Großteil der eigenen Konsolen extra zurückgehalten, um diese passend zum Release von Forza Horizon 5 sowie Halo Infinite für den Handel verfügbar zu machen.

Ein Problem, das durch den Fokus der Konsolenhersteller auf das Weihnachtsgeschäfts entstehen könnte, ist ein deutliches Abkühlen der Verfügbarkeit von PS5 und Xbox Series X Anfang 2022. Schließlich müssen erst einmal weitere Einheiten produziert und wieder über den deutlich langsameren Seeweg nach Europa verschifft werden, um hierzulande die Regale zu füllen.