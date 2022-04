PS5 bei Kaufland: ein weiterer Onlineshop mischt jetzt mit

Wer heutzutage eine PS5 kaufen möchte, muss sich vollkommen auf den Online-Handel verlassen. Seit der Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole von Sony gibt es diese nicht oder nur sehr vereinzelt in herkömmlichen Shops zu erwerben. Online sieht es aber leider nicht viel besser aus.

Sobald einer der Händler ein Kontingent der PlayStation 5 freischaltet, strömen Kund*innen auf die Seite. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Aufregung dann meist vorbei und die Konsole wieder vergriffen. Im schlimmsten Fall tauchen die zur UVP gekauften Konsolen danach zu überhöhten Preisen auf Ebay und ähnlichen Plattformen auf. Für mehr Konsolen auf dem deutschen Markt könnte jetzt ein weiterer Mitbewerber sorgen.

PS5 kaufen: Kaufland ist jetzt direkter Verkäufer

Kaufland hat sich in den letzten Jahren von einem großen Einzelhändler zu einem noch größeren Online-Handelsplatz entwickelt. Von Sportartikeln und Mode über Möbel und Elektronik findet sich hier so ziemlich alles. Neuerdings könnt ihr hier eben auch die PS5 kaufen.

Nicht zu verwechseln ist das übrigens mit den bisherigen Möglichkeiten, über Kaufland eine PS5 zu kaufen. Der Online-Shop bietet nämlich auch einen Marktplatz für Drittanbieter, bei dem Produkte ähnlich wie bei Ebay ge- und verkauft werden können.

Ab sofort verkauft das Unternehmen die begehrten Konsolen aber auch direkt, was im besten Fall zu einer größeren Verfügbarkeit auf dem Markt sorgt. Kaufland befindet sich dabei in bester Gesellschaft von Amazon, Otto, MediaMarkt, Saturn und weiteren Händlern. Am Willen, die PS5 zum Kauf anzubieten, mangelt es allerdings keinem davon. Die Verfügbarkeit ist hier das große Problem.

Kaufland sorgt erstmals für Aufsehen

Nur kurze Zeit nach der Bekanntgabe, dass ihr über Kaufland die PS5 kaufen könnt, gab es den ersten kleineren Aufschrei. Kurzzeitig war nämlich ein Angebot für über 1000 Euro online zu finden. Dabei handelt es sich laut Kaufland aber weder um ein Versehen, noch um dreiste Abzocke.

Viel mehr versucht der Händler wohl, die Konsole über andere Wege als nur direkt von Sony zu beziehen. Dadurch kommt dann wohl der besonders hohe Preis zustande. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, bei Kaufland könnt ihr auch zur UVP die PS5 kaufen – wenn sie denn verfügbar ist.