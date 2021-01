PS5-DualSense: Kennt ihr diese versteckten Features des Controllers?

Die PlayStation 5 ist hierzulande am 19. November 2020 erschienen, während einige Teile der Welt schon eine Woche früher Hand an die neue Konsole legen durften.



Seit dem Release erfreuen sich die User an dem neuen DualSense-Controller, der insbesondere im Marketing mit den Klauseln haptisches Feedback und adaptive Trigger beworben wurde. Worum es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr unter diesem Link.

Aber es gibt noch ein paar versteckte Features, die ihr mit dem DualSense-Controller erhalten habt, die so aber immer noch nicht jeder PS5-User kennt. Wir verraten euch ein paar besonders spannende Features des ausgezeichneten Controllers, die ihr ab sofort nicht mehr missen möchtet!

DualSense mit einem Knopfdruck ausschalten

Tatsächlich gibt es einen besonders bequemen Weg, den Controller mit einem Knopfdruck auszuschalten. Warum solltet ihr also erst ins Menü gehen, um den DualSense manuell zu deaktivieren, wenn ihr lediglich einmal drücken müsst? So geht’s einfacher:

PS-Button des DualSense-Controller 10 Sekunden lang gedrückt halten, fertig.

Und das war noch längst nicht alles. Es gibt noch mehr versteckte Features, die ihr im Hinterkopf behalten solltet.

PS-Button und darunter ist die Mute-Taste © PlayCentral

Fernseher komplett stummschalten

Wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr die Stimme eurer Freunde, die über den Controller ertönen oder beispielsweise die Ingame-Sounds mit der Mute-Taste auf dem DualSense deaktivieren.

Doch es gibt noch einen Weg, den gesamten Audio-Output der PS5 stumm zu schalten. Also auch den Sound abseits vom Controller, der über euren Fernseher ertönt:

Haltet die Mute-Taste auf dem DualSense-Controller für mehrere Sekunden gedrückt.

So verbergen sich in einem Knopf also auch mehrere Funktionen, was Sony niemanden so direkt auf die Nase bindet. Wenn das Mikrofon orange leuchtet, ist der Ton übrigens erfolgreich deaktiviert worden.

Hierbei handelt es sich lediglich um Kleinigkeiten. Aber wie wir dem Feedback im Netz entnehmen können, freuen sich die User über jede Annehmlichkeit, die der DualSense mit sich bringt. Und so auch wir, was wir mit euch teilen möchten.

Wir empfehlen euch davon ab, unbedingt die Tastenbelegung der Create-Taste für schnellere Screenshots zu ändern. Es ist ein wahrer Traum:

