PS4 erhält heute Software-Update 8.00 – was bewirkt es?

Sony hat ein neues Firmware-Update für die PS4 veröffentlicht. Die neue Software 8.00 ist heute global ausgespielt worden. Heißt, sie ist auch hierzulande verfügbar und kann umgehend heruntergeladen werden. Die wichtigsten Features umfassen Ä nderungen an Partys und Nachrichten, neue Avatare und mehr.

Wir werfen einen Blick auf das Update 8.00 und schauen, was Sid Shuman, Senior Director SIE Content Communications, dazu zu sagen hat.

PS4-Firmware: Update 8.00 – was ist neu?

Die größte Änderung befasst sich mit Partys und Nachrichten. Beide Features sollen künftig besser zusammenarbeiten.

Beide Apps verwenden nun die gleiche Gruppe an Spielern, für Party-Voice-Chats und den Nachrichten-Austausch. Hier gibt es also keine Trennung mehr zwischen den Apps.

Ihr könnt nun also eine Party mit Voice-Chats starten und Nachrichten an die Party schicken, ganz einfach. Das Feature wird es dann so auch auf der PS5 geben, meint Shuman.

Wissenswert: Ein neues Feature erlaubt es, all eure Mikrofone mit einem Klick zu muten. Ansteuern könnt ihr dies über das Schnell-Menü.

Außerdem soll das UI ein wenig anders aussehen.

Neue Avatare

Die Anzahl der verschiedenen Avatare, die Sony zur Verfügung stellt, wird erhöht. Heißt, ihr könnt euer Profil also noch weiter und individueller anpassen. Zu den neuen Avataren kommen Figuren aus folgenden Games:

Elterliche Kontrolle

Es gibt ein paar neue Tools, mit denen Eltern ihre Kinder und die Erfahrung mit der PS4 besser kontrollieren können.

Darunter das Thema „Kommunikation mit anderen Spielern“ und das „Ansehen von Inhalten, die von anderen Spieler kreiert wurden“, also User Generated Content (UGC). Die Einstellungen für beide Features wurden vereinfacht.

Außerdem sollen Kinder fortan eine Nachfrage stellen können. Diese gehe dann an die Eltern, die dann wiederum die Kommunikations-Features in einigen Spielen kontrollieren können. Die Eltern erhalten also eine E-Mail-Benachrichtigung, die eine Anfrage mit Erlaubnis für UGC und die Kommunikation beinhaltet.

Verbesserte 2-Schritt-Verifizierung

Die 2-Schritt-Verifizierung (2SV) wird erweitert, um Authentifikations-Apps von Drittanbietern zu ermöglichen und die Sicherheit insgesamt zu verbessern (mobile und im Web).

Events-Feature und private Communities gestrichen

Obendrauf streicht Sony die Möglichkeit, Events zu erstellen und jene beizuwohnen. Das heißt, ihr oder eure Freunde können fortan keine Events mehr erstellen.

Ebenso fällt die Möglichkeit weg, private Communitys (via Community-App) auf der PS4 zu erstellen. Falls ihr in einer seid, werdet ihr aber nicht herausgeworfen.

Remote Play App (mobil und PC)

Schließlich beinhaltet das Firmware-Update 8.00 noch ein Update bei der Remote-Play-App. Sie wird einen neuen Namen erhalten, und zwar PS Remote Play. Sie wird fortan mit der PS5 kompatibel sein.

Falls ihr sie auf der PS5 nutzen möchtet, müsst ihr euch über euer PSN-Profil auf der neuen Konsole einloggen und dann wird sie aktiviert.

Und das war es dann auch schon mit dem Update. Seid ihr traurig wegen den fehlenden Events und privaten Communitys oder habt ihr die Features sowieso nie verwendet? Schreibt es gerne in die Kommentare!