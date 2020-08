The Last of Us 2: Naughty Dogs Geheimnis hinter den realistischen Gesichtsanimationen

The Last of Us 2

Oft wird The Last of Us 2 nachgesagt, ein spielbarer Film zu sein. Das ist wohl unter anderem den sehr realistischen Animationen zu verdanken, die die Charaktere so lebendig wirken lassen. Insbesondere die Gesichtsanimationen, können die Spieler manchmal vergessen lassen, dass sie gerade ein Game zocken und keine echten Menschen vor sich haben. The Last of Us 2 belohnt Erbarmungslos-Spieler mit geheimen Ende Gesichtsanimationen in The Last of Us 2: Die Liebe zum Detail Keith Paciello, Animator bei Naughty Dog, hat im offiziellen PlayStation Blog darüber gesprochen, wie die lebensechten Gesichtsanimationen in „The Last of Us 2“ entstanden sind. Es erforderte auf jeden Fall viel Arbeit. Zum Beispiel, wenn Ellie sich ein Gemälde ansieht. Erstmal nichts Besonderes, aber die Entwickler haben selbst darin, so viele Details einspielen lassen. Verschiedene Spielerinteraktionen triggern hierbei bestimmte Gesichtsanimationen: „Du als Spieler zielst mit dem Controller darauf ab, Ellie ein Gemälde anschauen zu lassen. Das triggert ein „Anschauen des Ziels“, das vom Designer programmiert wurde. Ich habe kleine Sakkaden (schnelle, ruckartige Augenbewegungen, [Anm. d. Red.]) in die Gesichtszüge animiert, um einen Gedankenprozess zu versinnbildlichen.“ Das Zusammenspiel der animierten Sakkaden und der auf das Gemälde gerichteten Augen ergeben also einen lebensechten Fokus der Person und lässt uns sofort sehen: „Ah, Ellie studiert das Bild und denkt darüber sogar nach“. All das wird allein mit den Augen ausgedrückt. Es steckt sehr viel Arbeit in den Emotionen der Charaktere Das ist aber nur eines von vielen Beispielen. Es gibt etwa 20 verschiedene Emotionen für die 25 wichtigen Charaktere in „The Last of Us 2“. Sie werden je nach Gameplay-Sequenz so eingesetzt, dass sie die aktuelle Situation auf reale Weise widerspiegeln. Hauptcharaktere, Nebencharaktere und sogar Infizierte ändern ihre Gesichtsausdrücke je nach Dialogen, Begegnungen und Geschehnissen in der unmittelbaren Umgebung. Dadurch kann sich direkt am Gesichtsausdruck ablesen lassen, wie sich der Charakter gerade fühlt. So lebensecht wirken Figuren selten in einem Spiel. © SIE/Naughty Dog Es gibt natürlich auch spezielle Gesichtsanimationen, die auf bestimmte Ereignisse im Spiel zugeschnitten sind. Zum Beispiel, wenn Ellie die große T-Rex-Statue in einer Flashback-Szene sieht. Die sind dann nur für die jeweilige Szene gescripted und speziell aufgenommen worden.

