PS VR: Auf diese 7 Highlights könnt ihr euch im Sommer 2021 freuen

PlayStation VR wird zwar in den kommenden Jahren vom Nachfolger PS VR 2 abgelöst, aber das hindert Entwicklerstudios nicht daran, neue Spiele für das alte Headset zu veröffentlichen.

Im Rahmen des offiziellen PlayStation Blogs wurden jetzt sieben Spiele angekündigt, auf die ihr euch im Sommer 2021 freuen dürft. Alle Spiele werden sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 spielbar sein. Zu Verbesserungen auf der neueren Konsole hat sich keins der Studios geäußert. Packt also schon einmal euer PS VR-Headset aus, die Spielewelle kommt angerollt.

Das sind die Sommer-Highlights für PS VR

Fracked

In „Fracked“ erlebt ihr aus der Ego-Perspektive ein rasantes Agenten-Abenteuer. In verschneiten Bergen müsst ihr mit unterschiedlichem Waffen-Arsenal die Gegner besiegen. Das Besondere dabei ist, dass die Action nahtlos weitergeht, während ihr mal zu Fuß, mal auf Skiern oder beim Klettern schießen müsst.

Gesteuert wird das Ganze zum Launch erst einmal nur mit den alten PlayStation Move Controllern. Dafür könnt ihr euch frei durch die Level bewegen und nutzt eure Hände, um an Wänden oder Leitern zu klettern.

„Fracked“ erscheint im Sommer 2021 exklusiv für PlayStation VR.

Sniper Elite VR

Sniper Elite soll schon seit längerem für PS VR erscheinen. In dem Weltkriegs-Spiel könnt ihr erstmals aus der Ego-Perspektive die Level frei erkunden und taktisch vorgehen. Die serientypische Röntgenkamera bei Kills findet sich ebenfalls in der VR-Umsetzung wieder.

Neu sind aber die Steuerungsoptionen, die „Sniper Elite VR“ bietet. Ihr könnt nicht nur PlayStation Move oder den DualShock 4 verwenden, sondern auch den PlayStation VR-Ziel-Controller. Die spezielle Knarre, die damals mit dem VR-Spiel Farpoint als erstes im Bundle war, ermöglicht ein noch immersiveres Spielerlebnis.

„Sniper Elite VR“ erscheint am 8. Juli für PlayStation VR, Steam VR, Oculus Rift und Oculus Quest.

After the Fall

Wer gleich mehrere Freunde hat, die ein VR-Headset besitzen, sollte sich dringend „After the Fall“ auf die Liste setzen. In dem Koop-Shooter müsst ihr euch gegen vereiste Mutanten zur Wehr setzen. In den einzelnen Missionen, die ihr zu viert spielen könnt, setzt ihr euch mit unterschiedlichen Waffen zur Wehr, die ihr mit Ressourcen und einem Crafting-System verbessern könnt.

„After the Fall“ soll mit Crossplay im Sommer 2021 für PlayStation VR, Steam VR, Oculus Rift und Oculus Quest erscheinen.

Arashi: Castles of Sin

Fans von Ghost of Tsushima sollten sich den folgenden Titel besonders vormerken. In „Arashi: Castles of Sin“ seid ihr Kenshiro, der nach einem Überfall der einzige Überlebende ist. Im Rachefeldzug gegen die Räuberbande „Oni of Iga“ habt ihr neben einem Bogen und ein Schwert auch euren treuen Wolf Haru dabei.

„Arashi: Castles of Sin“ erscheint im Sommer 2021 bisher exklusiv für PS VR.

Wanderer

Mysteriöser geht es in dem Zeitreise-Abenteuer „Wanderer“ zu. Das Spiel steckt euch in die Rolle des namenlosen Abenteurers, der in einer alternativen Zeitlinie lebt, in der die Natur die Welt zurückerobert hat. Doch ihr habt die Fähigkeit, andere Zeiten zu bereisen, trefft auf historische Figuren, und versucht so, die eigene Zeitlinie zu verändern.

„Wanderer“ erscheint 2021 für PS VR, Steam VR und Oculus-Plattformen.

Winds & Leaves

Ihr liebt es in VR einfach zu entspannen, dann ist „Winds & Leaves“ genau das richtige für euch. In dem entschleunigten Sandbox-Spiel könnt ihr die Welt nach euren Wünschen formen. Ziel ist es, die Natur wiederzubeleben, indem ihr als Gärtner Blumen und Bäume pflanzt. Je mehr Vegetation existiert, desto weiter könnt ihr die Welt erkunden.

„Wind & Leaves“ erscheint am 27. Juli exklusiv für PS VR.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey

Ihr habt euch immer gefragt, wie es wohl wäre, wenn der Puzzle-Klassiker „Puzzle Bobble“/„Bust-a-Move“ aus der Ego-Perspektive spielbar wäre? Dann kommt jetzt genau das richtige Spiel für euch.

In „Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey“ helft ihr dem kleinen Dino Bub die Kugeln zum Platzen zu bringen. Dafür müsst ihr nur vier Mal die gleiche Farbe aneinanderreihen und schon werden sie vom Spielfeld entfernt.

Das Besondere an der VR-Umsetzung ist, dass die Kugeln sich nicht auf 2D- sondern in 3D-Bereichen befinden. So erreicht das klassische Puzzle-Spiele eine neue Dimension.

„Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey“ erscheint 2021 mit optionalem VR-Modus für PlayStation 5 und PlayStation 4.