PS Plus-Spiele für Februar 2021 werden an diesem Datum enthüllt, dieses Game ist bereits bekannt

Ende des Monats wird Sony wieder bekannt geben, welche Spiele PS Plus-Mitglieder im Februar 2021 kostenlos erhalten. Im Folgenden verraten wir euch die Termine für die Bekanntgabe sowie Freischaltung und gehen näher auf das Spiel ein, das bereits im Vorfeld als PlayStation Plus-Titel bekannt geworden ist.

Noch habt ihr ein wenig Zeit, die PS Plus-Spiele im Januar 2021 für die PlayStation 4 herunterzuladen. Doch die neuen Games für PlayStation Plus-Mitglieder stehen bereits im Startblock und werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch vorstellen.

Dieses PS Plus-Spiel für Februar 2021 ist bereits bekannt

Welcher Titel ist bereits bekannt? Ursprünglich sollte das PS5-Exklusivspiel Destruction AllStars bereits im vergangenen Jahr als Launchtitel für Sonys PlayStation 5 erscheinen. Ende Oktober wurde der Release jedoch auf Februar 2021 verschoben. PlayStation Plus-Mitglieder dürfen sich an dieser Stelle aber freuen, da „Destruction AllStars“ im Februar als PlayStation Plus-Spiel veröffentlicht und damit für alle Abonnementen direkt zum Release kostenlos verfügbar sein wird.

Damit ist der erste Gratistitel für den kommenden Monat bereits bekannt. Welcher weiterer Titel nächste Woche bekannt gegeben wird, ist bislang ungewiss. Welche Games ihr euch wünscht, könnt ihr uns in der folgenden Umfrage mitteilen.

Was ist Destruction AllStars?

Bei „Destruction AllStars“ handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, bei dem Fahrzeuge gegeneinander antreten und zum Beispiel durch Klingen oder andere Waffen erweitert werden können. Wird das eigene Auto zerstört, muss zu Fuß weitergekämpft werden.

PS Plus im Februar 2021 – Zeitplan & Termine

Wer sich die kostenlosen Games im PS Plus-Abonnement bereits gesichert hat, wartet schon auf die neuen Spiele, die im Februar 2021 für alle Abonnenten zur Verfügung gestellt werden.

Die Ankündigung und die Veröffentlichung der neuen Games unterliegt einem festen Zeitplan. Die neuen Spiele werden in der Regel immer am ersten Dienstag eines jeden Monats allen Mitgliedern von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt werden. Am vorherigen Mittwoch erfolgt jeweils die Enthüllung der neuen Titel.

Deshalb rechnen wir mit der Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für Februar 2021 am kommenden Mittwoch, den 27. Januar 2021. Herunterladen könnt ihr die Spiele dann voraussichtlich am Dienstag, den 2. Januar 2021, wenn alles nach Plan verläuft.

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele im Februar 2021?

Bekanntgabe: 27. Januar 2021

27. Januar 2021 Veröffentlichung: 2. Januar 2021

Um wie viel Uhr wird Sony die Games vorstellen? Sony gibt die neuen Spiele für gewöhnlich am Mittwoch um 17:30 Uhr deutscher Zeit bekannt, während sie eine Woche darauf am Dienstag ab 12 Uhr für Mitglieder zur Verfügung stehen.

Wo finde ich die PlayStation Plus-Spiele?

Die Downloads findet ihr über den PlayStation Store von Sony. Hier gibt es einen eigenen Reiter namens PS Plus, unter dem ihr alle PS Plus-Games des aktuellen Monats findet. Verfügt ihr über eine gültige Mitgliedschaft, könnt ihr hier die jeweiligen Spiele kostenlos auf eure Konsole laden.

© Sony Interactive Entertainment

Was ist PS Plus? Alle wichtigen Infos über den Sony-Dienst

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr euch hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren.