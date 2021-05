Die PS Plus-Spiele vom April 2021 stehen nur noch am heutigen Montag zum kostenlosen Download zur Verfügung, danach verschwinden die Gratis-Games für die Abonnent*innen von PlayStation Plus. Bevor also die Spiele für den Mai 2021 eintrudeln, solltet ihr auf keinen Fall vergessen, die PS Plus-Spiele des letzten Monats auf eure PS4 und PS5 herunterzuladen.

Es lohnt sich: Sobald ihr die April-Games freigeschaltet habt, werden die Spiele dauerhaft in eurer PS Plus-Bibliothek enthalten sein. Vorausgesetzt ihr bleibt ein*e Abonnent*in des kostenpflichtigen PlayStation-Service!

Die PS5 speichert jetzt eure Trophäen in Trophy-Clips, so sieht das aus

PS Plus: Das sind die kostenlosen Games im April 2021

Als Mitglied von PS Plus könnt ihr noch schnell die Chance nutzen und ganze drei Spiele kostenlos auf eure PS4 und PS5 herunterladen. In diesem Monat stehen euch die folgenden Gratis-Games zur Verfügung:

Neben dem brandneuen Oddworld: Soulstorm könnt ihr euch über die volle Zombiedröhnung freuen. Denn bei den anderen beiden Games handelt es sich um das postapokalyptische Open-World-Spiel Days Gone und den 3rd-Person-Shooter Zombie Army 4: Dead War. Den Trailer dazu gibt es hier noch einmal zu sehen:

Wann verschwinden die PS Plus-Spiele vom April?

Die kostenlosen Games werden am Dienstag, den 4. Mai 2021 mit dem Mai-Spielen ausgetauscht. Der Wechsel erfolgt dabei etwa gegen Mittag, also etwa um 12:00 Uhr. Danach stehen die Games des neuen Monats zum Download bereit und können entsprechend freigeschaltet werden.

Was sind die PS Plus-Spiele im Mai 2021?

Seid ihr PS Plus-Abonnent*in und habt die kostenlosen Games vom April schon rechtzeitig gesichert, könnt ihr euch morgen bereits die neuen Spiele für den Monat Mai als kostenlosen Download um die Mittagzeit freischalten. Erneut sind es drei Games, die im Mai 2021 in das PlayStation-Angebot finden:

Welche Vorteile hat eine Mitgliedschaft bei PS Plus?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der die Möglichkeiten auf der PS4 und PS5 erweitert, sodass ihr noch mehr aus eurer Konsole herausholen könnt.

Online-Multiplayer

Monatlich neue Spiele

Automatischer Download von Spiel-Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von der PS4 auf die PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau

© Sony Interactive Entertainment