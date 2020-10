PS Plus im Oktober 2020: Neue Spiele sind ab sofort verfügbar

PlayStation Plus im Oktober 2020 verfügbar

verfügbar Autorennspiel & Vampir-RPG für PS4

für PS4 Neue Gratis-Games ab für PS4

Ab sofort stehen die neuen Oktober-Games für alle Abonnenten von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung. In diesem Monat dürft ihr euch auf das Action-Rollenspiel Vampyr von dem französischen Entwicklerstudio Dontnod Entertainment aus dem Jahr 2018 und das Rennspiel Need for Speed Payback von Ghost Games aus 2017 freuen.

PS Plus-Spiele für Oktober 2020 bekannt! Welche neuen Games gibt es?

Über Vampyr

In „Vampyr“ ist das London der 1918er-Jahre fest im Griff der tödlichen Spanischen Grippe und gelähmt von Krankheit, Gewalt und Angst. In dieser unorganisierten, geisterhaften Stadt werden diejenigen, die töricht oder verzweifelt genug sind, durch die Straßen zu wandern, zur Beute der am schwersten zu fassenden Raubtiere Großbritanniens: der Vampire.

Ihr übernehmt die Rolle von Jonathan E. Reid, ein hochrangiger Militärchirurg, der nach seiner Rückkehr von der Front in einen Vampir verwandelt wird. Mit verschiedenen Werkzeugen, Waffen und übernatürliche Fähigkeiten werden unzählige Gegner überlistet, unter denen sich auch grausame Kreaturen und gerissene Vampirjäger befinden. Die Opfer müssen mit Bedacht gewählt werden, denn das Töten kann schwerwiegende Konsequenzen haben.

Über Need for Speed Payback

„Need for Speed Payback“ spielt in der Unterwelt von Fortune Valley. Nachdem eure Crew durch Verrat auseinandergerissen wurde, finden sich die Mitglieder wieder zusammen, um Rache zu nehmen und The House zu Fall zu bringen – ein skrupelloses Kartell, das die Casinos, Kriminellen und Cops der Stadt beherrscht.

In diesem korrupten Spielerparadies sind die Einsätze hoch, das Kartell gewinnt immer. In einer vielfältigen, herausfordernden Welt voller Events schlüpft ihr in die Rolle von Tyler (alias Racer), Mac (alias Showman) und Jess (alias Wheelman). Jeder Fahrer muss Rennen, Missionen und Herausforderungen meistern, um sich den Respekt der Underground-Szene des Valley zu verdienen – nur so können sie am ultimativen Rennen teilnehmen und das Kartell letzten Endes zu Fall bringen.

Aktuelle PlayStation Plus Rewards

Zudem stehen PlayStation Plus-Mitgliedern im Rahmen der PlayStation Plus Rewards wieder einige attraktive Sonderangebote bei Handelspartnern bereit:

Happy Socks: 25% Rabatt im Online Shop & Gratis Versand

25% Rabatt im Online Shop & Gratis Versand Boldking: 50% Rabatt auf den Kauf des Rasiersets “The Kit”

50% Rabatt auf den Kauf des Rasiersets “The Kit” NIKE : 20% Rabatt bei Sportartikel-Hersteller

: 20% Rabatt bei Sportartikel-Hersteller Kickbase: 3 Monate Member-Status kostenfrei

3 Monate Member-Status kostenfrei Sky Ticket : 1 Monat die neuesten Serie für nur 4,99€

: 1 Monat die neuesten Serie für nur 4,99€ Doc Weingart: 25% auf Energie-Kick von DOC Weingart

PS Plus-Mitglied werden

Falls ihr noch kein Mitglied bei PS Plus seid, könnt ihr euch hier Rabatt sichern, je mehr Monate ihr auf einen Schlag kauft. Insbesondere die Jahresmitgliedschaft für 59,99 Euro lohnt sich: