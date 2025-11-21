PS Plus Black Friday 2025: Bis zu 33 % Rabatt auf Jahresabos im PlayStation Store

Sony startet den Black Friday 2025 mit einer der stärksten Abo-Aktionen des Jahres: PlayStation Plus ist im PlayStation Store deutlich reduziert und das für kurze Zeit. Seit dem 21. November 2025 laufen die Rabatte auf Jahresmitgliedschaften, die bis zum 5. Dezember 2025 gültig sind. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden können sparen. Wir fassen für euch im Folgenden alle Details kompakt und übersichtlich zusammen.

Große Rabatte: Bis zu 33 % auf PS Plus Jahresabos

Im Rahmen der Black-Friday-Aktion senkt Sony die Preise für die 12-Monats-Abos von PS Plus Extra und PS Plus Premium:

PS Plus Extra: 94,49 € (anstatt 125,99 €)

94,49 € (anstatt 125,99 €) PS Plus Premium: 101,83 € (anstatt 151,99 €)

Das entspricht bis zu 33 % Rabatt. Für viele Spieler ist dies die beste Möglichkeit, ihr Abo aufzustocken oder erstmals zuzubuchen, denn jährliche Rabatte dieser Höhe sind selten.

© Sony

Was ist mit PS Plus Essential?

Offiziell listet Sony keinen Rabatt für PS Plus Essential. Allerdings berichten zahlreiche Nutzer, dass ihnen auch für Essential reduzierte Preise angezeigt werden. Vermutlich wird die Rabattaktion technisch noch ausgerollt. Es lohnt sich daher, den PlayStation Store regelmäßig zu prüfen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auch Bestandskunden profitieren: Günstige Upgrades möglich

Besonders interessant: Auch Spieler, die bereits eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft besitzen, können sparen, allerdings nur beim Upgrade auf eine höhere Stufe.

Wer PS Plus Essential besitzt, kann günstiger auf Extra oder Premium upgraden.

besitzt, kann günstiger auf oder upgraden. Wer PS Plus Extra nutzt, kann rabattiert auf Premium umsteigen.

Wichtig: Eine normale Verlängerung des bestehenden Abos ist nicht rabattiert, der Preisvorteil gilt ausschließlich für Upgrades.

Internationale Unterschiede: Japan spart deutlich mehr

Ein spannender Blick über den Tellerrand: In Japan gewährt Sony sogar bis zu 55 % Rabatt auf das PS Plus Premium-Abo – sowohl auf die 12-Monats- als auch die 3-Monats-Mitgliedschaft.

Auf der japanischen PlayStation-Seite heißt es:

„Melde dich jetzt erstmals für PlayStation Plus Premium an und erhalte 55 % Rabatt auf dein 3- oder 12-Monats-Abo!“

Warum die asiatischen Märkte noch stärker profitieren, ist unklar – wahrscheinlich hängt es mit Sonys weltweiter Marketing-Offensive zusammen.

Mehr Black-Friday-Angebote im PlayStation Store

Parallel zur PS-Plus-Aktion gibt es im PlayStation Store massive Rabatte auf Spiele, Konsolen und Zubehör. Unter anderem:

Dazu zählen unter anderem:

PS5 Digital Edition – Fortnite Blühendes Chaos Bundle: 349,99 €

349,99 € PS5 Konsole 1 TB – NBA 2K26 Bundle: 449,99 €

449,99 € PS5 Konsole 1 TB – EA FC 26 Bundle: 449,99 €

449,99 € PS5 Pro – UVP 699,99 € (mancherorts bereits reduziert)

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, PS Plus zu verlängern oder aufzurüsten

Wer ohnehin mit dem Gedanken gespielt hat, PS Plus zu verlängern oder auf eine höhere Stufe zu upgraden, sollte jetzt zuschlagen. Die Black-Friday-Aktion von Sony zählt zu den besten Abo-Deals des Jahres und läuft nur bis zum 5. Dezember.

Ob Neukunde oder Bestandskunde: Die Ersparnis ist beachtlich, besonders bei Extra und Premium. Und da gleichzeitig hunderte Spiele reduziert sind, lohnt sich ein Blick in den Store gleich doppelt.