Das britische elektronische Duo Prospa hat in Zusammenarbeit mit CircoLoco Records und Rockstar Games eine neue Single mit dem Titel „Love Songs“ veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markiert den fünften gemeinsamen Track der beiden Partner, nachdem sie zuvor bereits die Songs „If You Want My Loving“, „THIS RHYTHM“ mit RAHH, „Don’t Stop“ und „You Don’t Own Me“ mit RAHH und Josh Baker herausgebracht haben.

„Love Songs“, gelistet als CRL 019, zeigt die beeindruckende Stimme des New Yorker Sängers Kosmo Kint. Der Track ist auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar und bietet dir die Möglichkeit, die unverwechselbaren Beats und Melodien von Prospa zu genießen.

Plattformen für den Musikgenuss

Wo kannst du „Love Songs“ streamen? Die Single ist auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar, sodass du sie jederzeit und überall hören kannst. Hier sind einige der wichtigsten Orte, an denen du den Track finden kannst:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Beatport

YouTube

YouTube Music

Soundcloud

Bandcamp

Tidal

Deezer

TikTok

Instagram

Die Zusammenarbeit von CircoLoco und Rockstar Games

Was macht die Zusammenarbeit zwischen CircoLoco Records und Rockstar Games so besonders? Diese Partnerschaft vereint die kreative Energie der Musik- und Gaming-Welt und bietet eine Plattform für innovative Künstler wie Prospa. Die bisherigen Veröffentlichungen haben den Standard für elektronische Musik gesetzt und zeigen, wie Musik und digitale Unterhaltung zusammenpassen.

Die enge Verbindung zwischen den beiden Marken ermöglicht es, Musik nicht nur als reines Hörerlebnis zu betrachten, sondern auch als Teil eines größeren kulturellen Phänomens, das die Grenzen zwischen verschiedenen Kunstformen überschreitet.

Erfahre mehr über CircoLoco Records

Warum solltest du CircoLoco Records im Auge behalten? CircoLoco Records ist bekannt für seine bahnbrechenden Veröffentlichungen und die Förderung aufstrebender Talente. In Zusammenarbeit mit Rockstar Games hat das Label eine Plattform geschaffen, die Musik und Gaming-Kultur vereint und innovative Künstler wie Prospa fördert.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, was CircoLoco Records und Rockstar Games angeht, lohnt es sich, regelmäßig bei RockstarINTEL vorbeizuschauen oder deren Social-Media-Kanäle zu verfolgen.

