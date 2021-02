Project Triangle Strategy: Octopath Traveler-Fans werden das RPG lieben

Nintendo hat in der gestrigen Nintendo Direct viele coole Neuankündigungen aus dem Sack gelassen. Eine davon dürfte vor allem etwas für Octopath Traveler-Fans sein – Project Triangle Strategy.

Square Enix enthüllt Project Triangle Strategy

Square Enix enthüllte in neuestes RPG: Das Spiel hat zwar noch keinen richtigen Namen und hört bislang auf den Arbeitstitel „Project Triangle Strategy“, dafür gibt es jedoch schon eine ganze Reihe an Spielszenen im Trailer zu bestaunen – und eine Überraschung gibt es auch noch.

Etwas für Octopath Traveler-Fans: „Project Triangle Strategy“ befindet sich bei Toyko RPG Factory in Entwicklung, dem gleichen Studio, das auch schon „Octopath Traveler“ für die Nintendo Switch programmierte. Ein direktes Sequel scheint es jedoch eher nicht zu sein, sondern vielmehr ein geistiger Nachfolger. Die Geschichte wird also für sich allein stehen, aber bereits der Grafikstil hat deutliche Ähnlichkeiten zu „Octopath Traveler“.

RPG, in dem ihr Entscheidungen treffen müsst: Die Handlung des Rollenspiels dreht sich um drei Nationen, die im so genannten Salzeisenkrieg in Konflikt stehen. Eine Gruppe von Helden begibt sich in taktische Gefechte, angeführt von euren Entscheidungen.

Apropos Entscheidungen: Das gesamte Spiel orientiert sich an Entscheidungen, die ihr in bestimmten Szenen trefft. So könnt ihr maßgeblichen Einfluss auf die Handlung nehmen, versprechen die Entwickler.

Release erst nächstes Jahr, aber es gibt schon eine Demo

Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt, im Jahr 2022 soll „Project Triangle Strategy“ aber exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Wenn ihr an dem Titel interessiert seid, dann könnt ihr jetzt schon eine Demo ausprobieren. Sie ist gratis im Nintendo eShop herunterladbar.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD offiziell für Nintendo Switch angekündigt!

Was wurde in der Nintendo Direct noch angekündigt?

Große Highlights der Nintendo Direct waren Splatoon 3, Mario Golf: Super Rush und eine HD-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword für Nintendo Switch.

Außerdem wurden ein Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, neue Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate und Mario-Items für Animal Crossing: New Horizons enthüllt.

Auf neue Infos zu Zelda: Breath of the Wild 2 müssen wir leider noch warten.