Probleme mit Super Smash Bros. Ultimate auf der neuen Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 ist endlich da, und viele Spieler freuen sich darauf, ihre Lieblingsspiele auf der neuen Konsole zu genießen. Mit einer beeindruckenden Liste von abwärtskompatiblen Spielen und einem Line-up neuer Spiele wie Mario Kart World gibt es viel zu entdecken. Allerdings gibt es einige Probleme, auf die du achten solltest, insbesondere wenn du planst, Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch 2 zu spielen.

Probleme mit Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch 2

Welche Probleme gibt es mit Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch 2? Ein bekannter Nintendo-Insider berichtet, dass es spezifische Probleme gibt, wenn Mii-Kämpfer auf der Switch 2 genutzt werden. Diese Probleme treten auf, wenn ein Switch 1 und Switch 2 Benutzer online spielen und einer der Spieler einen Mii-Kämpfer verwendet – das Match kann dann sofort enden. Zudem speichern Mii-Kämpfer-Thumbnails möglicherweise nicht korrekt.

Spieler werden daher derzeit gebeten, Mii-Kämpfer in Online-Matches von Super Smash Bros. Ultimate zu vermeiden, bis ein Patch das Problem behebt. Glücklicherweise gibt es viele andere Charaktere wie Pikachu, Link oder Dr. Mario, auf die du zurückgreifen kannst, um ungewollte Match-Enden zu vermeiden.

Kompatibilitätsprobleme und Updates

Wie sieht die allgemeine Kompatibilität der Switch 2 aus? Die Nintendo Switch 2 bietet eine beeindruckende Abwärtskompatibilität mit über 15.000 getesteten Drittanbieter-Spielen, von denen 98% problemlos laufen. Allerdings gibt es noch einige wenige Spiele, inklusive einiger Nintendo-eigener Titel, bei denen gelegentlich Probleme auftreten können.

Ein weiteres bekanntes Problem betrifft Nintendo Switch Sports, bei dem in Fußballspielen die Bildrate unvermittelt absinken kann. Sollte ein Spiel, das du gerne spielen möchtest, Probleme aufweisen, empfiehlt es sich, die jeweilige Seite im eShop zu überprüfen, um mehr Informationen zu erhalten. Nintendo arbeitet bereits an Updates, um diese Probleme zu beheben.

Die Zukunft von Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch 2

Was können Spieler von zukünftigen Updates erwarten? Während Nintendo an Updates arbeitet, um die Probleme mit Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch 2 zu lösen, bleibt abzuwarten, wie schnell diese veröffentlicht werden. Die Spieler haben jedoch die Möglichkeit, andere Charaktere zu nutzen und so den Spielspaß aufrechtzuerhalten.

Mit einem so großen und vielfältigen Kader sollte es kein Problem sein, alternative Strategien zu entwickeln und das Beste aus der neuen Konsole herauszuholen. Wenn du also ein Fan von Super Smash Bros. bist, bleibt es spannend, wie sich das Spiel auf der neuen Plattform entwickeln wird.

Letztlich bietet die Switch 2 viele Möglichkeiten, sowohl für neue als auch für altbekannte Spiele. Welche Spiele planst du, zuerst auf deiner neuen Konsole zu spielen? Beeinflusst das Mii-Kämpfer-Problem deine Prioritäten? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!