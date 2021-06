Prime Day 2021: Spart jetzt bei PC-Hardware bares Geld

Der Amazon Prime Day 2021 läuft mittlerweile auf Hochtouren und der Onlinehändler wirbt mit unzähligen Angeboten in nahezu allen Produktkategorien. Zwar sind aktuelle Grafikkarten von Nvidia derzeit noch immer Mangelware oder zu nur sehr hohen Preisen erhältlich, andere PC-Komponenten könnt ihr zum Prime Day 2021 aber deutlich günstiger abstauben. Egal ob All-in-One-Wasserkühlung, PC-Gehäuse oder Netzteile, Hardware für euren PC könnt ihr jetzt mit einem lohnenden Rabatt kaufen, wir geben euch einen Überblick.

Prime Day 2021: Diese PC-Hardware ist jetzt reduziert

Möchtet ihr euren PC und alle darin befindlichen Komponenten mit genügend frischer Luft versorgen, dann empfehlen wir euch die 120-mm-RGB-Lüfter iCUE QL120 von Corsair. Diese lassen sich in verschiedenen Farben sowie mit unterschiedlichen Beleuchtungseffekten dem Design eures PCs anpassen und zudem individuell in Bezug auf die Geschwindigkeit steuern. Das 3er-Pack mit Lighting Node Core könnt ihr jetzt für 83,99 Euro in den Warenkorb packen.

Angebot Corsair iCUE QL120 RGB, 120-mm-RGB-LED-PWM-Lüfter (68 Einzeln Ansteuerbare RGB-LEDs, Schwindigkeiten Bis zu 1,500 U/Min, Geräuscharm) 3er-Pack mit Lighting Node Core - schwarz 102 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs: Vier Beleuchtungszonen und 34 LEDs pro Lüfter erzeugen faszinierende Farben und...

Steuerung, Anpassung und Synchronisierung: Der im Lieferumfang enthaltene Corsair Lighting Node Core macht fantastische...

Inklusive iCUE Lighting Node Core-Controller: Mit diesem unglaublich kompakten iCUE-Beleuchtungsregler können Sie die...

Soll es eine RGB-fähige All-in-One-Wasserkühlung sein, solltet ihr einen Blick auf die iCUE H150i Elite Capellic von Corsair werfen. Verbaut sind hier drei 120-mm-PWM-Lüfter, die 400 bis maximal 2.400 Umdrehungen schaffen, um euren PC optimal zu kühlen, dabei aber nicht zu viel Lautstärke zu produzieren.

Benötigt ihr eine optimale WLAN-Abdeckung in einem großen Gebäude oder über mehrere Stockwerke? Dann könnte der WLAN-Router RT-AC86U Gaming von Asus der passende Kandidat sein. Durch sein externes Antennendesign und der optimierten Asus WRT Software ist eine WLAN-Abdeckung von bis zu 180m² im Gebäude realisierbar.

Preise vergleichen hilft

Viele Angebote sind im Rahmen des Amazon Prime Day reduziert. Aber vergesst nicht, immer die Preise zu vergleichen. Nicht immer sind vermeintliche Angebote letztendlich die lohnenden Schnäppchen, die euch versprochen werden. Von daher empfehlen wir vor jedem Kauf einen Vergleich anzustellen.

Wir halten euch in den nächsten zwei Tagen während des Amazon Prime Day 2021 auf PlayCentral.de auf dem Laufenden und suchen die besten Angebote, Deals und Schnäppchen für euch heraus.

