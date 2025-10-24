Pokémon Legends: Z-A verkauft 5,8 Mio Einheiten – was macht es so besonders?

Die neuesten Verkaufszahlen von Pokémon Legends: Z-A wurden kürzlich veröffentlicht und zeigen, dass das Spiel in der ersten Woche nach Veröffentlichung beeindruckende 5,8 Millionen Einheiten weltweit verkauft hat. Dieses Ergebnis unterstreicht die weiterhin starke Anziehungskraft der Pokémon-Franchise, auch wenn die Verkaufszahlen hinter einigen der jüngsten Serienveröffentlichungen zurückbleiben.

Verkaufszahlen im Detail

Wie haben sich die Verkäufe weltweit entwickelt? Laut der Pokémon Company wurden fast die Hälfte der Verkäufe für die Nintendo Switch 2-Version des Spiels getätigt. In Japan hat Pokémon Legends: Z-A 1,486 Millionen Einheiten verkauft, davon 613.000 für die Nintendo Switch 2 und 872.000 für die ursprüngliche Switch. Dies bedeutet, dass weltweit etwa 4,314 Millionen Einheiten in der restlichen Welt verkauft wurden.

Wie schneidet Pokémon Legends: Z-A im Vergleich zu anderen Spielen der Serie ab? Trotz der beeindruckenden Verkaufszahlen von 5,8 Millionen Einheiten in der ersten Woche, konnte Pokémon Legends: Z-A nicht die Verkaufszahlen seines Vorgängers Pokémon Legends: Arceus erreichen, das in seiner ersten Woche 6,5 Millionen Einheiten verkaufte. Auch andere Pokémon-Spiele wie Pokémon und Brilliant Diamond übertrafen mit 10 Millionen bzw. 6 Millionen Einheiten in der ersten Woche die Verkaufszahlen von Z-A.

Besonderheiten und Gameplay

Was macht Pokémon Legends: Z-A einzigartig? Pokémon Legends: Z-A ist ein Action-Rollenspiel, das in der Kalos-Region angesiedelt ist und sich auf die Stadt Illumina City konzentriert. Das Spiel bietet ein Echtzeit-Kampfsystem, bei dem Pokémon sich frei bewegen und Angriffe ausweichen können. Neu ist auch die Möglichkeit, im Z-A Royale, einem nächtlichen Event, gegen andere Trainer anzutreten.

Welche neuen Gameplay-Elemente sind enthalten? Das Spiel bietet auch eine Multiplayer-Komponente im Battle Club, in dem bis zu vier Spieler in Ranglisten- oder Link-Kämpfen gegeneinander antreten können. Charakteranpassungen sind ebenfalls mit erweiterten Optionen zurückgekehrt, was dem Spiel eine zusätzliche Dimension verleiht.

Zukunftsaussichten für Pokémon Legends: Z-A

Wie sieht die Zukunft für Pokémon Legends: Z-A aus? Trotz der geringeren Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Titeln der Franchise bleibt Pokémon Legends: Z-A ein Erfolg. Pokémon-Spiele haben oft eine lange Lebensdauer, und es wird erwartet, dass die Verkaufszahlen im Laufe der Zeit weiter steigen. Der geplante DLC, Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension, soll im Februar 2026 erscheinen und könnte weiteres Interesse wecken.

