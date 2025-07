Pokémon Legends: Z-A-Demo exklusiv auf Gamescom 2025 spielbar

Pokémon-Fans weltweit dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: Pokémon Legends: Z-A bietet bald eine spielbare Demo. Diese wird jedoch exklusiv auf der Gamescom in Deutschland verfügbar sein, die vom 20. bis 24. August 2025 in Köln stattfindet. Die Pokémon Company hat bestätigt, dass alle Besucher die Möglichkeit haben werden, Pokémon Legends: Z-A vor dem offiziellen Release am 26. Februar 2025 auszuprobieren.

Für europäische Fans dürfte der Zugang zur Gamescom einfacher sein, doch auch für Nicht-Europäer bietet das Event eine frühe Möglichkeit, einen Blick auf das neue Spiel zu werfen. Selbst wenn du nicht persönlich anwesend sein kannst, besteht die Chance, dass online Filmmaterial von der Demo geteilt wird, entweder durch die Pokémon Company selbst oder durch die Besucher der Messe.

Was ist die Gamescom?

Was macht die Gamescom so besonders? Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Videospiele, die jährlich in Köln, Nordrhein-Westfalen, stattfindet. Im Jahr 2018 zog sie 370.000 Besucher und 1.037 Aussteller aus 56 Ländern an. Die Messe bietet Entwicklern eine Plattform, um kommende Spiele und Hardware vorzustellen, und das Event „Opening Night Live“ präsentiert die neuesten Trailer und Ankündigungen aus der internationalen Spieleindustrie.

Die Gamescom bietet neben den öffentlichen Bereichen auch geschlossene Bereiche für Fachbesucher, wie Verleger, Journalisten und Entwickler. Kurz vor der Gamescom findet die Konferenz Devcom statt, die sich speziell an den Bereich der Spieleentwicklung richtet.

Pokémon Legends: Z-A und die Konkurrenz

Wird es in Zukunft weitere Möglichkeiten geben, die Demo zu spielen? Obwohl die Demo von Pokémon Legends: Z-A nur auf der Gamescom verfügbar sein wird, könnte dies darauf hindeuten, dass zukünftige Events in anderen Regionen wie Amerika oder Asien ebenfalls eine spielbare Demo bieten könnten. Dies würde es mehr Fans ermöglichen, das neue Spiel auszuprobieren.

Aktuell sind noch wenige Details zur Demo bekannt. Es ist unklar, ob sie auf der Nintendo Switch oder der möglicherweise neuen Nintendo Switch 2 spielbar sein wird. Letzteres scheint jedoch wahrscheinlicher. Weitere Informationen werden wahrscheinlich bekannt gegeben, je näher der Start der Gamescom rückt.

Ein Blick auf Pokémon Legends: Arceus

Wie wird Pokémon Legends: Z-A im Vergleich zu seinem Vorgänger abschneiden? Pokémon Legends: Arceus, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde, war ein großer Erfolg und verkaufte sich bis März 2023 über 14,83 Millionen Mal. Es bot ein Open-World-Erlebnis in der Hisui-Region und brachte einige neue Mechaniken und Pokémon-Arten mit sich. Pokémon Legends: Z-A wird als exzellente Fortsetzung zu Arceus gehandelt und soll eine neue Legends-Erfahrung bieten, während Fans auf das nächste Hauptspiel der Reihe warten.

