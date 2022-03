„PlayStation wird untergehen“, behauptet Analyst Michael Pachter

Sony PlayStation hätte keine Chance gegen Microsoft, Xbox und Game Pass, sie werde untergehen und Sony in zehn Jahren ganz anders aussehen – das alles und noch viel mehr behauptet der bekannte wie umstrittene Analyst Michael Pachter. Der lag zwar wohl auch schon richtig, ist aber vor allem für kontroverse Aussagen berüchtigt und greift auch gerne mal daneben.

Sony PlayStation vs Microsofts Xbox: Keine Chance wegen Game Pass?

Darum geht’s: Eigentlich sollte wirklich keine Rolle spielen, wer auf welcher Spieleplattform glücklich wird, aber nichtsdestotrotz werden Sony, Nintendo, Microsoft und Co natürlich immer wieder miteinander verglichen und stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Das regt nicht nur Fans, sondern auch Analysten und vermeintliche Insider immer wieder zu steilen Thesen und kontroversen Aussagen an.

„Sony wird untergehen“? Der Analyst Michael Pachter gehört definitiv zu den Menschen, die immer wieder durch besonders extreme Positionen auffallen. Dieses Mal äußert er seine Prognosen im Hinblick auf Sony und deren PlayStation-Marke. In einem Podcast erklärt er als Gast, Sony hätte keine Chance mehr gegen Microsoft, Xbox und den Game Pass:

Darum passiert das angeblich: Sony habe zwar einige gute Exklusivtitel, aber das würde nicht reichen. Allein durch den Game Pass und die anstehende Übernahme von Activision Blizzard sei Microsoft schon überlegen. Der schiere Umfang, die Menge an Spielen und der Vorstoß in den Mobile-Markt würden Microsoft einen „uneinholbaren Vorsprung“ verschaffen und ermöglichen, dass sich das Unternehmen gegen Sony durchsetze.

Microsoft kauft Activision Blizzard: Was bedeutet das für Game Pass, Sony & Co?

Wie wahrscheinlich ist das? Es geht so, eher unwahrscheinlich. Microsoft hat natürlich einen gewissen Vorteil durch den bereits stark etablierten Game Pass und die schier unendlichen Ressourcen. Aber das muss nicht heißen, dass Sony wirklich verdrängt wird oder in zehn Jahren ganz anders aussieht. Immerhin soll Sony an einer eigenen Antwort auf den Game Pass arbeiten und verfügt über viele bekannte, sehr erfolgreiche Marken.

Außerdem sind die Aussagen von Michael Pachter eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen. Er scheint vor allem mit möglichst eindrucksvollen Behauptungen Aufmerksamkeit generieren zu wollen und lag bereits des Öfteren falsch. Michael Pachter hat zum Beispiel auch prognostiziert, Konsolen-Gaming werde bis 2020 komplett verschwinden, 2014 meinte er, Nintendo müsse sich bald aus dem Hardware-Geschäft zurückziehen und Elder Scrolls 6 hätte laut Michael Pachter bereits 2019 erscheinen sollen:

Yall letting this guy trend in 2022 😭 pic.twitter.com/IwsmvWL3Lj — Top (@topshib11) March 9, 2022