PlayStation Store Sale im Juni 2025 – Top Klassiker bis 75% reduziert

Der PlayStation Store bietet mit dem „Remasters and Retro“-Sale im Juni 2025 ein nostalgisches Erlebnis für alle Gamer, die ihre Lieblingsspiele von früher noch einmal erleben möchten. Diese Rabattaktion ist voller klassischer Spiele von früheren Konsolen und bietet sowohl Remaster als auch vollständige Remakes. Hier sind die zehn besten Angebote dieses Sales, der bis zum 26. Juni 2025 um 8:59 Uhr morgens in Deutschland verfügbar ist.

Stories Untold

Stories Untold ist ein einzigartiges Horrorspiel, das aus vier kurzen Geschichten besteht. Diese spielen sich hauptsächlich vor einem Computer oder ähnlichen Geräten ab und sind in eine Atmosphäre der 1980er Jahre getaucht. Das Spiel verlässt sich nicht auf Jump-Scares, sondern bietet eine unheimliche Erfahrung, die auf Text- und Rätsellösungen basiert. Ein bemerkenswertes Spiel, das die Fähigkeiten des Entwicklers No Code im Horrorgenre unter Beweis stellt. Der Preis beträgt nur 1,49 Euro oder 0,99 Euro für PlayStation-Plus-Abonnenten, verglichen mit dem normalen Preis von 9,99 Euro.

Hotline Miami

Was macht Hotline Miami so besonders? Hotline Miami ist ein bahnbrechendes Spiel, das viele nachfolgende Titel inspiriert hat. Dieses drogengetränkte, gewalttätige Spektakel fordert dich auf, schnell und präzise zu reagieren, während du auf einem blutigen Amoklauf in Miami unterwegs bist. Der hypnotische Soundtrack verstärkt das mitreißende Gameplay. Für nur 1,99 Euro im Vergleich zum regulären Preis von 9,99 Euro kannst du in diesen Klassiker eintauchen.

DOOM + DOOM 2

Warum sind DOOM und DOOM 2 immer noch relevant? Diese Klassiker haben das Genre der Ego-Shooter revolutioniert und sind trotz ihres Alters von über 30 Jahren immer noch genauso spannend wie damals. Die Sammlung enthält nicht nur die zwei Grundspiele, sondern auch Erweiterungen, plattformübergreifende Online-Deathmatches und einen neuen Episodeninhalt von id Software. All dies ist derzeit für nur 3,99 Euro statt 9,99 Euro erhältlich.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Was bietet das Bayonetta & Vanquish Bundle? Dieses Bundle ist ein Muss für Action-Fans. Bayonetta bietet ein Hack-and-Slash-Erlebnis im Stile von Devil May Cry, während Vanquish das Shooter-Genre mit einem einzigartigen Raketenanzug revolutioniert. Beide Spiele sind bekannt für ihre schnelle, intensive Action und sind für nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro erhältlich.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Warum sollten Metal Gear Solid-Fans zuschlagen? Diese Sammlung enthält die ersten drei Metal Gear Solid-Spiele in verbesserter Form. Nach anfänglichen Problemen wurde das Bundle durch Patches erheblich verbessert. Die vollständige Sammlung ist derzeit für 29,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich, wobei die Einzelspiele auch separat erstanden werden können.

Saints Row: The Third Remastered

Was macht Saints Row: The Third so unterhaltsam? Diese Remastered-Version bringt die verrückte Welt von Saints Row zurück auf die moderne Konsole. Mit einem Preis von nur 4,49 Euro statt 29,99 Euro kannst du in eine Welt voller chaotischer, offener Kriminalität eintauchen.

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Warum ist Assassin’s Creed Rogue ein verstecktes Juwel? Rogue bietet eine erfrischende Perspektive, indem es die Geschichte eines Templers erzählt, der gegen seine ehemaligen Brüder kämpft. Dieses Spiel wird für seine reifen Themen und seine Verbesserung der Mechaniken von Black Flag gelobt und ist für 8,99 Euro statt 29,99 Euro verfügbar.

Katamari Damacy Reroll

Warum ist Katamari Damacy ein Kultklassiker? Diese Remaster-Version des kultigen Spiels bietet verbesserte Grafik und Gameplay, während der charmante Kern des Spiels erhalten bleibt. Erlebe den einzigartigen Spaß, eine Katamari-Kugel zu rollen, für nur 7,49 Euro statt 29,99 Euro.

Blasphemous 2 – Mea Culpa Edition

Was macht Blasphemous 2 einzigartig? Blasphemous 2 erweitert das actiongeladene und herausfordernde Gameplay seines Vorgängers und bietet eine beeindruckende künstlerische Gestaltung, inspiriert von spanischen Einflüssen. Diese Edition beinhaltet die 2024 Erweiterung Mea Culpa und ist für 22,79 Euro statt 37,99 Euro erhältlich.

Crysis 2 Remastered

Warum lohnt sich ein Blick zurück auf Crysis 2? Crysis 2 Remastered bringt den hoch technisierten Kampf in ein zerstörtes New York City zurück. Nutze den Nanosuit und seine Fähigkeiten, um gegen außerirdische Bedrohungen zu kämpfen. Dieses Remaster ist für nur 8,99 Euro statt 29,99 Euro erhältlich.

