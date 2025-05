PlayStation Store Sale – Große Rabatte auf Top-Titel im Multiverse of Games-Event

Der PlayStation Store bietet derzeit eine spannende Verkaufsaktion an, die unter dem Namen „Multiverse of Games“ läuft. Diese Aktion erstreckt sich über den gesamten Mai und Juni 2025 und bietet zahlreiche Rabatte auf eine Vielzahl von Titeln. Obwohl der Name der Aktion nicht unbedingt auf das Thema Multiversum hinweist, sind die Rabatte auf viele Spiele ein Grund zur Freude. Die Aktion läuft bis zum 5. Juni 2025 um 8:59 Uhr deutscher Zeit.

Mafia 3: Definitive Edition

Was macht Mafia 3 so besonders? Mafia 3: Definitive Edition ist für nur 5,99 € erhältlich (ursprünglicher Preis 29,99 €). Dieses Open-World-Spiel versetzt dich in die Rolle von Lincoln Clay, der auf Rache aus ist. Das Spiel besticht durch eine packende Erzählweise und eine frische Perspektive auf klassische Mafia-Geschichten. Obwohl das Gameplay manchmal etwas locker wirkt, machen die Atmosphäre und der Protagonist Lincoln das Spiel zu einem Muss.

Helldivers 2

Warum solltest du Helldivers 2 spielen? Helldivers 2 bietet kooperativen Spaß für 31,99 € (ursprünglicher Preis 39,99 €). Als Teil eines Teams stürzt du dich auf fremde Planeten, um Demokratie zu verbreiten – natürlich mit Waffen und Luftschlägen. Die Mischung aus verschiedenen Systemen sorgt für spannende und oft humorvolle Situationen, die dieses Spiel zu einem der besten seines Genres machen.

Borderlands 3 Next Level Bundle

Was erwartet dich im Borderlands 3 Next Level Bundle? Für nur 6,99 € (ursprünglicher Preis 69,99 €) kannst du in die verrückte Welt von Borderlands 3 eintauchen. Dieses Looter-Shooter-Spiel bietet eine riesige Auswahl an Waffen und endlose Koop-Action. Zwar wird das Spiel nicht mit allen DLCs geliefert, aber die enthaltenen Skins und der reduzierte Preis machen es dennoch zu einem hervorragenden Angebot.

Trials Rising

Warum ist Trials Rising ein Dauerbrenner? Trials Rising gibt es für 3,99 € (ursprünglicher Preis 19,99 €). Das Spiel bietet eine Vielzahl von physikbasierten Hindernisparcours, die sowohl herausfordernd als auch unterhaltsam sind. Die Gold Edition mit allen DLCs ist ebenfalls im Angebot für 5,99 € und bietet noch mehr fantastische Strecken.

Citizen Sleeper: Helion Collection

Was macht die Citizen Sleeper-Serie aus? Die Helion Collection ist für 23,19 € (ursprünglicher Preis 39,99 €) erhältlich. Diese Cyberpunk-Adventures sind bekannt für ihre fesselnde Erzählweise und die tiefgründigen Charaktere. Die Rollenspiel-Elemente und das Würfelsystem sorgen für zusätzliche Spannung und Abwechslung.

Wolfenstein: Alt History Collection

Warum sind die modernen Wolfenstein-Spiele so beliebt? Die Alt History Collection kostet 11,99 € (ursprünglicher Preis 59,99 €) und bündelt einige der besten First-Person-Shooter. Die packenden Geschichten und die flüssigen Schießereien machen diese Sammlung zu einem lohnenswerten Kauf.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon

Was bietet Armored Core 6? Armored Core 6 ist für 35,99 € (ursprünglicher Preis 59,99 €) erhältlich. Das Spiel kombiniert packende Kämpfe mit RPG-Elementen und lässt dich deinen eigenen Mech gestalten, um spannende Schlachten zu erleben.

Jusant

Warum ist Jusant ein einzigartiges Erlebnis? Jusant kostet 9,99 € für reguläre Käufer und 8,74 € für PlayStation Plus-Abonnenten (ursprünglicher Preis 24,99 €). In diesem Spiel dreht sich alles ums Klettern, und es bietet ein einzigartiges Gameplay-Erlebnis, das durch intuitive Mechaniken und eine sich ständig verändernde Umgebung besticht.

Dragon Ball FighterZ — Legendary Edition

Was macht Dragon Ball FighterZ zu einem Muss? Die Legendary Edition ist für 27,49 € (ursprünglicher Preis 109,99 €) erhältlich. Dieses schnelle und stilvolle Kampfspiel bietet ein tiefgehendes Kampfsystem und nutzt die Dragon Ball-Lizenz hervorragend aus. Die Edition enthält zudem alle drei Charakterpakete und zusätzliche DLCs.

Patrick’s Parabox

Warum solltest du Patrick’s Parabox ausprobieren? Dieses einzigartige Puzzle-Spiel kostet 11,99 € (ursprünglicher Preis 19,99 €) und bietet über 350 herausfordernde Rätsel. Die innovative Spielmechanik erfordert kreatives Denken und bietet ein unvergessliches Spielerlebnis.

