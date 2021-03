PlayStation-Event Play! Play! Play! zeigt Spiele aus Japan

Sony plant ein neues Livestream-Event: PlayStation Presents Play! Play! Play! – wenig überraschend wird es sich hier um die neuen Spiele gehen, die die PlayStation-Familie erwartet. Allerdings passiert das mit einem kleinen Twist.

PlayStation Presents Play! Play! Play!

Die Show ist lediglich für Spiele aus Japan angedacht, also Spiele von Entwicklerstudios, die in Japan angesiedelt sind. In der rund einen Stunde werden wir also nur Neuigkeiten zu Games wie Resident Evil 8 oder Final Fantasy 7 Remake Intergrade erfahren.

Wann findet die Play! Play! Play! statt? Der Livestream wird am 21. März abgehalten und zwar um 9 Uhr morgens deutscher Zeit. Hier könnt ihr die Show dann direkt verfolgen:

Spannend wird die Präsentation vor allem deshalb, weil Capcom-Director Morimasu Sato und der Square Enix-Produzent Yoshinori Kitase zu Wort kommen werden und. Sie werden uns sicherlich die eine oder andere spannende Einsicht in die Produktion gewähren.

Wir sind uns sicher, dass die eine oder andere spannende Enthüllung stattfindet, die sich auf RE8 und FF7RI bezieht.