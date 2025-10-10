PlayStation 6 erscheint 2027 – Insider bestätigt Sonys Release-Plan

Ein bekannter Brancheninsider hat seine Vorhersage zum Veröffentlichungszeitraum der PlayStation 6 (PS6) bekräftigt, nachdem Sony kürzlich einen vagen Hinweis auf den Release der nächsten PlayStation-Konsole gegeben hat. Der Insider, bekannt als KeplerL2, ist ein langjähriger AMD-Mitarbeiter, der in einem Forum bekräftigte, dass die PS6 für das Jahr 2027 geplant sei, es sei denn, unvorhergesehene Verzögerungen treten auf. Diese Aussage erfolgte, nachdem Mark Cerny, der führende Konsolenarchitekt von Sony, in einem Video auf dem PlayStation-YouTube-Kanal andeutete, dass die nächste Konsole in „einigen Jahren“ erscheinen werde.

Die Bedeutung der Aussage von Mark Cerny

Wer ist Mark Cerny? Mark Cerny ist ein angesehener Videospiel-Designer und Berater, der als Architekt für mehrere PlayStation-Konsolen, darunter die PS4 und PS5, tätig war. Seine Aussagen haben Gewicht in der Gaming-Community, da er eng mit Sony verbunden ist und tief in die Entwicklungsprozesse involviert ist.

Wie beeinflusst Cernys Aussage die Spekulationen? Die vage Anmerkung von Cerny, dass die neue Konsole in „einigen Jahren“ erscheinen wird, hat die Spekulationen über das genaue Erscheinungsjahr der PS6 angeheizt. Viele gehen davon aus, dass ein Release im Jahr 2028 möglich wäre, jedoch wäre damit ein achtjähriger Zyklus zwischen den Konsolen erreicht, was in der Geschichte der PlayStation beispiellos wäre.

Technische Entwicklungen und Zeitpläne

Was bedeutet der Begriff „Tapeout“ in diesem Zusammenhang? Ein „Tapeout“ bezeichnet in der Elektronikindustrie die Endphase der Chip-Entwicklung, wenn ein System-on-Chip (SoC)-Blueprint an einen Hersteller für eine Prototyp-Produktion gesendet wird. Bei modernen Silizium-Chips beginnt diese Phase typischerweise 18 bis 24 Monate bevor der Chip auf den Markt kommt.

Wie passt dies zu Sonys Plänen? Historisch gesehen hat Sony ihre Chipsätze etwa zwei Jahre vor der Markteinführung der Konsolen in die „Tapeout“-Phase gebracht. Dies unterstützt die Vorhersage des Insiders KeplerL2, dass die PS6 im Jahr 2027 auf den Markt kommen könnte.

Sonys Veröffentlichungsstrategie

Warum könnte 2027 ein realistisches Veröffentlichungsjahr sein? Sony hat in der Vergangenheit Konsolen in einem Siebenjahresrhythmus veröffentlicht: Die PS3 erschien 2006, die PS4 folgte 2013 und die PS5 im Jahr 2020. Ein Release im Jahr 2027 würde diesem Muster folgen und wäre damit wahrscheinlicher als ein achtjähriger Zyklus.

Welche Rolle spielt die Vorweihnachtszeit? Sony hat traditionell die Vorweihnachtszeit für wichtige Hardware-Veröffentlichungen gewählt. Alle bisherigen Heimkonsolen, mit Ausnahme der PS2, wurden im November veröffentlicht, was darauf hindeutet, dass auch die PS6 in diesem Zeitraum erscheinen könnte.

Weitere Entwicklungen bei Sony

Was ist über ein neues PlayStation-Handheld bekannt? Neben der PS6 arbeitet Sony angeblich auch an einem weiteren Handheld-Gerät. Dieses soll zeitgleich mit der PS6 erscheinen und wäre Sonys dritter Versuch, ein tragbares Gaming-System nach der PlayStation Portable (PSP) und der PlayStation Vita auf den Markt zu bringen.

Wie siehst du die Entwicklungen rund um die PS6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!