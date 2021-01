Seit dem Verkaufsstart von Sonys PlayStation 5 waren sie vielen Spielern ein Dorn im Auge: Scalper. Diese nutzen spezielle Programme, um gleich dutzende Konsolen auf einen Schlag zu kaufen und diese später zu überteuerten Preisen weiterverkaufen zu können. In einem englischen Store haben Scalper nun, wie GameRant berichtet, wieder zugeschlagen.

PlayStation 5: Scalper nutzen Schlupfloch aus, um Konsolen aufzukaufen

Genauer handelt es sich hierbei um den britischen Einzelhändler Argos, der sich jüngst einem Scalper-Ansturm gegenübersah. Eigentlich sollte der offizielle Verkauf erst gestern, am 26. Januar 2021, starten, doch es gelang den Scalpern, die begehrten Konsolen bereits einen Tag früher zu kaufen. Hierfür machten sie sich ein Schlupfloch zunutze.

Es war vorab möglich, sich auf den Discord-Server „Express Notify“ einzukaufen. Gelang dies, erhielten diejenigen frühzeitig Links, die zur PS5-Store-Website von Argos führten. Auf diese Weise konnten Scalper bereits vorab PS5-Konsolen kaufen, weshalb viele andere Gamer erneut leer ausgingen, da sie einen Tag länger warten mussten.

Sonys PlayStation 5 ist noch immer heißbegehrt (© Sony)

Der Einzelhändler selbst äußerte sich bereits in einem Statement und gab darin an, diese Links schnell geschlossen zu haben. Allerdings sei derzeit unklar, wie viele PlayStation 5-Konsolen so vorab gekauft und abgeholt werden konnten. Bereits in den vergangenen Monaten sei es immer wieder zu Problemen mit der Website gekommen, etwa in Form von Abstürzen.

Zuletzt äußerten sich auch Politiker dazu, härter gegen Scalping vorgehen und dieses verbieten zu wollen. Ob und falls ja, wann dies gelingen wird, steht indes auf einem anderen Blatt. So oder so müssen sich interessierte PS5-Käufer wohl auch weiterhin noch in Geduld üben und hoffen, dass Sony bald die große weltweite Nachfrage vollumfänglich bedienen kann.