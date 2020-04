Vor knapp zwei Wochen hat Sony den neuen Controller für die Playstation 5 vorgestellt, den sogenannten DualSense. Abgesehen von einigen Diskussionen darüber, ob und inwiefern das neue Design besser ist als das Alte, hat Fans wie Redakteure gleichermaßen vor allen Dingen interessiert, was es mit der Technik hinter dem neuen Controller auf sich hat. In erster Linie rätseln die meisten Interessierten über den neuen Create-Button und in welchem Umfang sich dessen Funktionen von denen des Share-Buttons der PS4-Controller unterscheiden.

Branchen-Insider klärt über Create-Button auf

Bisher hielt sich Sony mit Erklärungen zu dem neuen Button eher zurück und erklärte lediglich, dass man sich am Erfolg des Share-Buttons orientiert habe, um Usern das neue Create-Button-Feature zu bringen. Damit dürfte zumindest schon einmal geklärt sein, dass es wieder möglich sein wird, Screenshots und Gameplay-Videos von PS5-Spielen aufzunehmen und über Social Media zu teilen. Doch was hat es mit den erweiterten Funktionen auf sich, von denen über offizielle Kanäle gesprochen wurde?

Dies möchte nun Tidux herausgefunden haben, ein Branchen-Insider, dessen geleakte Informationen sich in der Vergangenheit oft als wahr herausgestellt haben. Dieser verriet nun via Twitter, dass es sich bei dem Create-Button um eine Funktion handelt, die ganz ähnlich funktioniert wie der Share-Button der Playstation 4, nur, dass dieser nun mit dem Creation Studio verbunden ist, einer App, die auf Knopfdruck verwendet werden kann und bei der es sich um ein Echtzeit-Editing-Werkzeug handelt, ähnlich dem Nvidia Shadowplay, welches wohl vor allen Dingen PC-Spielern ein Begriff sein dürfte.

Zwar bietet die PS4 ebenfalls eine sehr rudimentäre Funktion, um Videos zu trimmen, doch die Aussage von Tidux klingt ganz danach, als würden die Bearbeitungsmöglichkeiten auf der PS5 deutlich erweitert werden. Über den Umfang des neuen Tools schweigt sich der Insider zwar aus, doch sein Vergleich mit Nvidia Shadowplay lässt durchaus ein paar Vermutungen zu. So spekulieren viele in der Community bereits darüber, ob es auf der Playstation 5 in Zukunft möglich sein wird, komplexe Videos, Gifs und Memes zu erstellen und über Social Media zu teilen.

Was ist Nvidia Shadowplay?

Gerade jene unter euch, die hauptsächlich oder sogar lediglich auf der Konsole spielen, dürften mit dem Begriff, den Tidux in seinem Tweet verwendet hat, wenig bis gar nichts anfangen können. Bei Nvidia Shadowplay handelt es sich um ein Aufnahme-Werkzeug, mit welchem PC-Spieler, die eine Nvidia-Grafikkarte der GTX-Reihe nutzen, sehr einfach Spielszenen aufnehmen und direkt auf Twitch, Youtube oder auch Facebook teilen können. So ist es beispielsweise möglich, mit einem einfachen Knopfdruck die letzten dreißig Sekunden des Gamesplays auf der Festplatte zu speichern und anschließend zu teilen.

Außerdem ist es mit Nvidia Shadowplay möglich, Höhepunkte eines Spiels automatisch aufzeichnen zu lassen, Gameplay in High Quality zu streamen und benutzerdefinierte Grafik-Overlays zu verwenden. Eine weitere nette Spielerei ist die Möglichkeit, 15 Sekunden lange Gifs aus den Shadowplay-Videos zu erstellen oder einen Screenshot mit einer Auflösung von bis zu 4K zu erstellen. Ob all dies nun auch auf der Playstation 5 möglich sein wird, erfahren wir aber wohl leider erst später in diesem Jahr, Sony will nämlich erst zum Launch neue Informationen zu der PS5 teilen.