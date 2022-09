Pikmin 4: Release 2023 für Nintendo Switch angekündigt

Kaum zu glauben, aber wahr: Im Rahmen der Nintendo Direct wurde ein vierter Teil von Pikmin für die Nintendo Switch angekündigt. Was der Trailer verrät und was sich in der Pikmin-Welt sonst noch getan hat, erfahrt ihr hier!

Grün und idyllisch – aber wo sind die Pikmin?

Nach vielen langen Jahren Wartezeit ist es endlich soweit: „Pikmin 4“ wurde mit einem offiziellen Trailer für die Nintendo Switch angekündigt.

Zugegeben, viel wird in dem Trailer noch nicht enthüllt. Zu sehen ist eine idyllische Park- oder Gartenlandschaft mit vielen Blümchen, Schmetterlingen und einer Bank. Seltsamerweise kann man die Pikmin selbst noch nirgends entdecken.

Bloß am Ende tauchen die kleinen roten, gelben und blauen Kreaturen auf, um mit den Blumen auf ihrem Kopf die Zahl des Titels zu bilden.

Dabei sind die Pikmin doch eigentlich Herzstück des Spiels. Bei Pikmin 3 fungierten sie als kleine Helferlein, welche je nach Farbe verschiedene Fähigkeiten mitbringen und Ähnliches könnte wohl auch im vierten Teil passieren.

Erscheinen wird das Spiel im Laufe 2023, also gut 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Pikmin 3. Für die Nintendo Switch kam 2020 die Deluxe-Edition von Pikmin 3 heraus, welche einige Verbesserungen zum Gameplay hinzufügt und es Spielern und Spielerinnen erleichterte in das Spiel hineinzufinden.

Was hat sich noch in der Pikmin-Welt getan?

Erst letztes Jahr könnte man das von den Pikmin gehört haben. Mit Pokémon Go als Vorbild hat sich Niantic dem „Pikmin“-Franchise angenommen und daraus eine eigenes AR-Spiel für das Smartphone entwickelt.

Seit Oktober letzten Jahres ist das Spiel Pikmin Bloom schon auf dem Markt und kann kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Hauptziel ist es dabei, den Spieler oder die Spielerin zum Hinausgehen zu motivieren.

© Niantic

Dafür werden die Schritte gezählt und für jede erreichten tausend Schritte kommt ein neues Pikmin zur Gruppe dazu. Mit einem Wochenherausforderungs-Feature kann gemeinsam an einem Schrittziel gearbeitet werden, ohne dabei auch nur in der Nähe wohnen zu müssen.

Dabei können bis zu 150 Deko-Pikmin gesammelt werden, die verschiedenen Kopfschmuck tragen. Wer „Pokémon Go“ liebt, könnte vielleicht auch „Pikmin Bloom“ mögen.