Phantom Skins in Battlefield 6 verändert? Fans ziehen Vorbestellungen zurück

Einige Fans von Battlefield 6 sind der Meinung, dass Publisher EA heimlich die Skins der Phantom Edition verändert hat. Diese Vermutung kommt nur wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Spiels am 10. Oktober 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC auf. Die Diskussionen über kosmetische Gegenstände in Shootern wie Call of Duty: Black Ops 7 und Battlefield 6 haben in letzter Zeit zugenommen. Nun ziehen einige Fans sogar in Erwägung, ihre Vorbestellungen zu stornieren, aufgrund der Spekulationen, dass einige Skins leicht angepasst worden sein könnten.

Veränderungen bei den Phantom Edition Skins?

Was hat sich möglicherweise geändert? Fans äußerten bereits Bedenken über einen geleakten Battlefield 6 Skin und forderten dazu auf, gegen unrealistische kosmetische Gegenstände vorzugehen. Laut einem Twitter-Nutzer namens Battlefield Intel, der von Insider Gaming entdeckt wurde, spekuliert man, dass EA die Phantom Edition Skins heimlich verändert hat. Die Anpassungen scheinen minimal zu sein, jedoch gibt es einen Vorher-Nachher-Vergleich, der darauf hinweist, dass die Röte der Skins möglicherweise abgeschwächt wurde.

Ein unbestreitbarer Unterschied ist jedoch, dass der Soldat, der die Nachtsichtbrille trägt, diese nun auf seinem Kopf platziert hat, und die Brille erscheint deutlich kleiner als zuvor. EA hat bislang nicht bestätigt, ob tatsächlich Änderungen an den Phantom Edition Skins vorgenommen wurden. Dennoch gibt es bereits aufkeimende Empörung über die möglichen Anpassungen.

Reaktionen der Battlefield 6 Community

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Einige Fans sind so unzufrieden mit den potenziellen Veränderungen, dass sie ihre Vorbestellungen zurückgezogen haben. Ein Twitter-Nutzer erklärte, dass die Skins nicht dem entsprechen, was zum Zeitpunkt des Kaufs beworben wurde. Dies zeigt, dass die Community großen Wert auf Authentizität und Transparenz legt.

Ein Entwickler von Battlefield 6 kommentierte kürzlich die Kontroversen um unrealistische Skins in anderen First-Person-Shootern. Er versuchte, die Fans zu beruhigen, indem er versicherte, dass Battlefield 6 ein „grimmiger, realistischer Shooter“ sein werde. Matthew Nickerson, Senior Console Combat Designer, betonte, dass das Studio keine Trends jagt und verwies auf den Road to Battlefield 6 Battle Pass in Battlefield 2042 als Beispiel für die bodenständigen Skins, die du im kommenden Shooter erwarten kannst.

Battlefield 6: Ein realistischer Ansatz

Was erwartet dich in Battlefield 6? Battlefield 6 wird von Battlefield Studios entwickelt und ist der 18. Teil der Serie. Das Spiel bietet eine Einzelspielerkampagne, die im Jahr 2027 angesiedelt ist, und ein Multiplayer-Modus mit vier Charakterklassen: Angriff, Ingenieur, Unterstützung und Aufklärung. Jede Klasse hat ihre eigenen Waffen und Strategien, die speziell auf ihren Spielstil zugeschnitten sind.

Mit einem Budget von über 400 Millionen Euro gehört Battlefield 6 zu den teuersten Videospielen, die je entwickelt wurden. Nach durchgesickerten Informationen von März bis Juli 2025 wurde das Spiel offiziell im Juli enthüllt. Die offenen Beta-Phasen im August zogen über 500.000 Spieler an, was die hohe Erwartungshaltung der Community widerspiegelt.

Deine Meinung zählt!

Wie stehst du zu den potenziellen Änderungen der Phantom Edition Skins? Glaubst du, dass EA auf die Bedenken der Community eingehen sollte? Teile deine Gedanken und Meinungen in den Kommentaren mit uns!