PewDiePie hat YouTube satt

Felix „PewDiePie“ Kjellberg ist bis heute einer der bekanntesten YouTuber der Welt. Das Content-Creator-Urgestein befindet sich eigenen Angaben nach auch schon längst im Ruhestand. Doch so richtig trennen kann er sich noch nicht von der Video- und Streaming-Plattform.

Seinen jüngsten Äußerungen nach zu urteilen befindet sich der YouTuber momentan in einem Zustand zwischen Tür und Angel. Gegenüber seinen Fans stellte er klar, dass er keine Lust mehr auf die ständige Hektik der Plattform hat.

PewDiePies Ruhm zollt seinen Tribut

Wenn es um Videoinhalte geht, hat Pewds die Nase gewaltig vorn. Während seiner Zeit auf der Plattform hat er schon alles gesehen und getan, Trends miterlebt oder sogar selbst gesetzt. Mit mehr als einem Jahrzehnt kontinuierlicher Arbeit auf YouTube hat der schwedische Online-Star es geschafft, auch heute noch die meisten Follower auf der Plattform zu besitzen.

Das Schritthalten mit den neuesten Trends und das pausenlose Arbeiten an immer neuen Inhalten haben sicherlich ihren Tribut gefordert. In den letzten Jahren hat er zahlreiche Pausen eingelegt, die alle ein Ergebnis seines Burn-outs waren.

Erst vor kurzem kehrte er nach einer Pause wieder zur Plattform zurück. Sein neuestes Spaßprojekt ist Bethesdas Skyrim, welches er in regelmäßigen Abständen auf YouTube streamt. Doch statt erholt zurückzukehren, schlug er einen eher negativen Ton an. Im Stream erklärte er seinen Zuschauer*innen warum ihn das ständige Produzieren von Videos nicht mehr interessiert.

Keine Lust mehr auf den Grind

Er gab an, dass er in den letzten anderthalb Jahren nur noch nebenbei Videos gemacht hätte. Und trotz regelmäßiger Uploads in den letzten Monaten, die wie üblich Millionen von Zuschauern erreicht haben, ist er nun auf der Suche nach „etwas anderem“.

„Früher“, so Kjellberg, sei er „so effizient“ gewesen, wenn es darum ging, Thumbnails zu entwerfen, zu bearbeiten und die besten Titel zu finden, um sich von anderen abzuheben. In letzter Zeit hat er einfach „keine Lust mehr“, sich diese Mühe zu machen.

„Ich habe das Gefühl, dass ich eine neue Richtung brauche. Ich habe das Gefühl, dass ich in einer seltsamen Leere lebe. Was kommt als Nächstes? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche etwas Neues, aber ich weiß nicht, was.“

So richtig trennen kann er sich von YouTube aber dennoch nicht. Obwohl er mit dem Eingeständnis zu kämpfen hat, dass er gerne etwas Neuem nachgehen würde, bleibt er trotzdem noch dabei und kehrt auch nach Pausen immer wieder zurück.

„Wenn ich mich nicht kümmere, fühlt es sich an, als würde ich versagen“.

Könnt ihr seine Handlungen nachvollziehen oder würdet ihr an seiner Stelle einfach in den Ruhestand gehen?