Path of Exile 2 Update 0.2.0h – Private Ligen und Verbesserungen im Fokus

Path of Exile 2 bleibt eines der meistgespielten Spiele auf Steam, obwohl das Spiel nach dem Update 0.2.0 einige Herausforderungen zu meistern hatte. Dieses Early-Access-Update namens „Dawn of the Hunt“ brachte viele neue Inhalte, die nicht alle Spieler begeistern konnten. Grinding Gear Games arbeitet jedoch kontinuierlich daran, das Spielerfeedback in spannende neue Updates für Path of Exile 2 umzusetzen.

Neuerungen im Update 0.2.0h

Was erwartet dich im neuen Update? Das Update 0.2.0h für Path of Exile 2 bringt einige bedeutende Verbesserungen und neue Funktionen. Eine der aufregendsten Neuerungen sind die Privaten Ligen, die nach dem Livegang des Patches verfügbar sein werden. Diese Ligen ermöglichen es Spielern, eine frische Wirtschaft zu starten, entweder allein oder mit Freunden.

Zusätzlich zu den Privaten Ligen werden Quick-Use-Buttons für Strongboxes und Essenzen eingeführt. Diese erleichtern das schnelle Verwenden von Währung in bestimmten Spielsituationen. Darüber hinaus liegt ein starker Fokus auf der Verbesserung der Azmerian Wisps, der Sichtbarkeit von Rogue Exiles und weiteren Aspekten des Spiels.

Details zu den Patch Notes

Welche Verbesserungen gibt es bei den Breach-Mechaniken? Breach hatte in der Vergangenheit Probleme mit dem Spawnen von Monstern in engen Bereichen, was zu einer unbefriedigenden Spielerfahrung führte. Mit dem neuen Update werden die Spawn-Mechaniken überarbeitet, um konsistenter zu sein und ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Die Mindestzeit für einen Breach wird auf 20 Sekunden angehoben, und Monster Power wird die Verlängerung der Breach-Zeit beeinflussen.

Eine weitere bedeutende Änderung ist das Einsammeln von Breach-Splittern. Diese werden nun am Ende eines Breach-Kampfes gesammelt und in zufälligen Stacks fallen gelassen, wenn du in einer Gruppe spielst.

Verbesserungen bei Azmerian Wisps und Rogue Exiles

Wie werden Azmerian Wisps verbessert? Azmerian Wisps erhalten zwei wichtige Änderungen. Wenn du einen zweiten Wisp aktivierst, während du bereits einem folgst, wird dieser nun immer dasselbe seltene Monster anvisieren. Zusätzlich werden die Geister des Springhasen und des Fuchses dreimal häufiger erscheinen, um mehr Chancen auf lohnende Begegnungen zu bieten.

Was ändert sich bei den Rogue Exiles? Die Sichtbarkeit der Rogue Exiles wird verbessert, indem ihr Aggro-Radius verringert wird, sodass sie häufiger auf dem Bildschirm erscheinen, bevor ihre Lebensleiste sichtbar wird. Außerdem erhalten sie nun Minimap-Symbole, sobald sie im Kampf sind, und ihr Licht wird heller, um sie in dunkleren Karten besser sichtbar zu machen.

Verbesserte Gegenstands-Drops und neue Stash-Tabs

Welche Änderungen gibt es bei den Gegenstands-Drops? Es werden Perfect Jeweller’s Orbs und Level 20 Uncut Skill und Spirit Gems häufiger droppen, um den Spielern den Zugang zu diesen wertvollen Gegenständen zu erleichtern. Zusätzlich werden wichtige Gegenstände wie Precursor Tablets und Expedition Logbooks durch hervorgehobene Labels besser sichtbar gemacht.

Neue Stash-Tabs werden ebenfalls eingeführt, darunter der Ritual Stash Tab und der Socketable Stash Tab, die es den Spielern erleichtern, ihre Omens, Fragments, Runen und Talismane zu organisieren.

Weitere Verbesserungen und Änderungen

Was gibt es sonst noch Neues? Es werden zahlreiche kleinere Verbesserungen eingeführt, darunter eine verbesserte Sichtbarkeit für bestimmte Fähigkeiten, neue Steuerungsoptionen und die Möglichkeit, Charms in speziellen Stashes zu lagern. Zudem werden einige Crash-Probleme behoben, um die Stabilität des Spiels zu erhöhen.

Die genauen Details des Patches sind noch nicht vollständig bekannt, aber Grinding Gear Games plant, das Update im Laufe dieser Woche zu veröffentlichen. Halte die Augen offen für weitere Ankündigungen.

Was denkst du über die neuen Features und Verbesserungen in Path of Exile 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!