Paapa Essiedu brilliert in „The Lazarus Project“ – jetzt auf Netflix ansehen!

Mit der offiziellen Produktion der Harry Potter-Serie durch HBO kommt die Herausforderung, einige der ikonischsten Rollen der modernen Fiktion neu zu besetzen. Während Dominic McLaughlin die Rolle des jungen Harry Potter übernimmt und John Lithgow als Albus Dumbledore auftreten wird, hat die Besetzung von Paapa Essiedu als der neue Severus Snape viel Aufmerksamkeit auf den britischen Schauspieler gelenkt. Diese neue Aufmerksamkeit führt viele Fans dazu, Essiedus frühere Arbeiten zu erkunden. Eine hervorragende Gelegenheit dazu bietet sich mit der kürzlichen Veröffentlichung der Science-Fiction-Serie The Lazarus Project auf Netflix, die Essiedu als Hauptdarsteller zeigt.

The Lazarus Project: Ein Sci-Fi-Juwel

Worum geht es in The Lazarus Project? The Lazarus Project ist ein britischer Science-Fiction-Thriller, der von Joe Barton erschaffen wurde und ursprünglich auf Sky Max in Großbritannien Premiere feierte. Die Serie dreht sich um George, gespielt von Paapa Essiedu, einem gewöhnlichen App-Entwickler, der entdeckt, dass er ein seltenes mutiertes Gen besitzt, das ihm erlaubt, seine Erinnerungen zu behalten, wenn die Zeit zurückgesetzt wird. Diese Fähigkeit bringt ihn in den Fokus des Lazarus-Projekts, einer geheimen Organisation, die die Technologie besitzt, die Zeit zu einem festen Punkt zurückzudrehen, um Bedrohungen globalen Ausmaßes zu verhindern.

Die hohe Konzeptprämisse der Serie wird durch die intensiven persönlichen Dilemmata ihrer Charaktere gestützt. Georges Verpflichtung zur Mission der Organisation wird auf die Probe gestellt, als ein persönliches Unglück ihn trifft und seine neuen Arbeitgeber sich weigern, die Zeit für das Wohl eines Einzelnen zurückzusetzen. Dies zwingt ihn in einen direkten Konflikt mit den Menschen, für die er arbeitet, einschließlich der pragmatischen Anführerin Wes und der Agentin Archie, und bringt ihn dazu, die Moral des Projekts und seine Rolle darin zu hinterfragen.

Das abrupte Ende der Serie

Warum wurde The Lazarus Project abgesetzt? Trotz der positiven Resonanz wurde The Lazarus Project im März 2024 nach der zweiten Staffel von Sky abgesetzt. Dies war frustrierend, da die Serie beträchtlichen Erfolg hatte, eine der meistgesehenen Originaldramen von Sky Max war und mehrere Auszeichnungen erhielt, darunter einen BAFTA Cymru Award für das beste Fernsehdrama im Jahr 2023. Die Absetzung fiel umso schwerer, da die zweite Staffel mit einem bedeutenden Cliffhanger endete, der nun ungelöst bleibt.

Die Entscheidung zur Absetzung wurde von Sky nicht im Detail begründet, doch häufig spielen bei solchen Entscheidungen die Produktionskosten eine Rolle. Für eine ambitionierte Science-Fiction-Serie mit komplexen Handlungssträngen und Actionszenen waren die Kosten wahrscheinlich beträchtlich.

Eine zweite Chance auf Netflix

Hat die Serie auf Netflix eine Zukunft? Die Veröffentlichung von The Lazarus Project auf Netflix gibt der Serie neues Leben und ermöglicht es einem breiteren Publikum, diesen unterschätzten Thriller zu entdecken. Netflix hat bereits in der Vergangenheit dazu beigetragen, abgesetzten Serien neues Leben einzuhauchen. Ein Anstieg der Zuschauerzahlen könnte Netflix dazu bewegen, die Serie für eine dritte Staffel zurückzubringen.

Wirst du The Lazarus Project auf Netflix ansehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!